Iğdır'da cinayet hükümlüsü dostluk maçına katılınca yakalandı

Iğdır'da kasten adam öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, köyler arasında düzenlenen dostluk maçında yakalandı. Jandarma gözetiminde sahadan çıkarılan hükümlü, maç kıyafetleriyle geldiği karakoldaki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

Iğdır'da kasten adam öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, köyler arasında düzenlenen dostluk maçında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 2005 yılında karıştığı kavga sırasında bir kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Abdulrıza Dağ (36), ilk olarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Daha sonra devam eden dava sonunda 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Dağ, 2 yıl boyunca güvenlik güçlerinden kaçmayı başardı.

Erhacı köyünde yapılan dostluk maçında Dağ'ın sahaya çıkacağı yönünde duyum alan Iğdır Jandarma Komutanlığı ekipleri, diğer oyuncular gibi spor kıyafetleri giyerek saha kenarında Dağ'ı beklemeye başladı.

Aşağı Erhacı ve Yukarı Erhacı köyleri arasındaki dostluk maçında sahaya çıkan Dağ, maç başladıktan kısa süre sonra sahaya giren güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Jandarma gözetiminde sahadan çıkarıldıktan sonra üzerindeki maç kıyafetleri ile önce sağlık kontrolünden geçirilen ardından karakola götürülen Dağ, işlemleri sonrası tutuklandı. (AA)