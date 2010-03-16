Iğdır'da bir öğretmene taciz ve dayak

T24 - Iğdır'da Kurtuluş İlköğretim Okulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan evli 43 yaşındaki P.O., kimlikleri belirlenemeyen iki kişi tarafından taciz edildikten sonra dövüldü. Burnu kırılan öğretmen hastaneye kaldırılırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



Olay, dün saat 14.30 sıralarında Atatürk caddesindeki belediye binası önünde meydana geldi.



Okula gitmek için evinden çıkan P.O., sokakta kimlikleri henüz belirlenemeyen 16- 17 yaşlarındaki iki kişi tarafından elle taciz edildi.



Tacizciler, "Ben öğretmenim, utanmıyor musunuz?" diyerek kendilerine karşı çıkan öğretmeni tekme tokat dövdü. P.O., kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ara sokaklara kaçtı.



Çevredekiler tarafından çağırılan 112 Acil ambulansı ile Iğdır Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan P.O.'nun burnunun kırıldığı belirlendi.



Tedavi altına alınan öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. P.O., olayın ardından hastaneye gelen polislere verdiği ifadede, saldırganları tanımadığını belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi.



Hastaneye gelen öğretmenin arkadaşları saldırganlara tepki gösterdi. Polis, P.O.'nun verdiği eşgal doğrultusunda saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.





Bir başka haber Bursa'dan



Bursa'nın İnegöl ilçesinde de bir kişi, birlikte yaşadığı kadın ile 5 yaşındaki kızını döverek evden attığı iddiasıyla gözaltına alındı.



Sinanbey Mahallesi Kamer Sokak'ta oturan Füsun K. (26), polise yaptığı başvuruda, bir süredir birlikte yaşadıkları Musa K'nin (31) aralarında çıkan tartışmanın ardından kendisi ve 5 yaşındaki kızı E.O'yu dövdükten sonra evden kovduğunu öne sürdü.



Yürümekte zorluk çeken kadın ile darp sonucu başında şişlikler oluşan kızı, güvenlik güçlerince İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek burada tedavi ettirildi.



Genç kadının şikayeti üzerine, ilçede seyyar simitçilik yaptığı belirlenen Musa K, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, zanlının sorgulamasının ardından "darp" suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.









