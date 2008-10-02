Iğdır'da askeri araç devrildi: 19 yaralı



Iğdır'ın Aralık İlçesi'ndeki İran sınırında bulunan Gökay Bölüğü'nde görevli arkerleri taşıyan araç, Boralan Sınır Kapısı yakınlarındaki virajlı yolda devrildi. Kazada 19 asker yaralandı.





Çarşı iznine çıkan Gökay Karakolu'ndaki görevli askerler asker, akşam Iğdır'daki birliklerine dönmek üzere 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'nda toplandı. Buradan görev yahptıkları İran sınırındaki Gökay Bölüğü'ne götürülmek üzere yola çıkan askerleri taşıyan kamyon, Araklı İlçesi çıkışında Boralan Sınır Kapısı yakınlarındaki virajlı yolda kontroldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 19 asker Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan sonra Iğdır Valisi Saim Saffet Karahisarlı ve 5'inci Hudut Alay Komutanı Kurmay Albay Can Çevik hastaneye gelerek askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan askerlere geçmiş olsun ziyaretinde de bulunan Vali Karahisarlı, kazanın askeri araçtaki mekanik bir arızadan kaynaklandığı öne sürdü.



