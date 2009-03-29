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Politika

Iğdır'da AKP ile MHP birbirine girdi

Iğdır'da DTP'nin seçimi kazanması üzerine, AKP ve MHP'liler birbirlerine sopalarla saldırdı; 1 kişi yaralandı

29 Mart 2009 02:00

Iğdır'da Azeri kökenli AKP'li Nurettin Aras ile MHP adayı Ali Ekber Yeşil'in çekişmesi sonucu DTP adayı Mehmet Nuri Güneş seçimi kazandı. AKP ve MHP'liler birbirlerine sopalarla saldırırken 1 kişi yaralandı.

Iğdır'da 2004 seçimlerinde MHP'den kazanan ve daha sonra AKP'ye geçen Belediye Başkanı Nurettin Aras ile MHP'nin aday gösterdiği Ali Ekber Yeşil'in taraftarları, seçimi kaybedince birbirlerini suçladı. Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki AKP seçim bürosuna giden bir grup MHP'li, ``Sizin yüzünüzden seçimi DTP kazandı'' diyerek taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Çıkan arbedede Suat Bayat yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. AKP ve MHP seçim büroları ile il ve ilçe başkanlıklarında polis önlem aldı.


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