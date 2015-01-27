Iğdır'da akbaba katliamı

Iğdır'da 258 kuş türünün kayıt altına alındığı Aras Nehri Kuş Cenneti'nin de olduğu Tuzluca İlçesi'nde akbaba katliamı doğaseverleri üzdü. Bölgede son bir haftada zehirlenmiş 7 akbaba bulundu. Akbabalardan 3'ü olay yerinde, 2'si yolda telef olurken, 2'si ise KuzeyDoğa Derneği görevlilerince kurtarıldı.

Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'nde bir hafta önce bölge halkından gelen ihbar üzerine çok sayıda akbaba zehirlenmiş halde bulundu. KuzeyDoğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, akbabaların zehirlendiği haberininin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne ve Kafkas/Kuzey Doğa Rehabilitasyon Merkezi'ne bölge halkı tarafından bildirildiğini söyledi. Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu şöyle dedi:

"Tahminimiz bölgede köpek ya da tilkilerin zehirlendiği, bu leşleri de akbabaların yediği. Çok etkili bir zehir, bölge halkının durumu hemen bize bildirmesi sayesinde ikisi kurtarılabildi. Kuzey Doğa ekibi yine Kars'dan Iğdır'a gidiyor. Eğer bu ölümler devam ederse, yavaş üreyen ve zehirlenmeye son derece hassas olan akbabalar bölgeden yok olabilir. Bu daha önce Hindistan ve Afrika'da oldu."

İlk şüpheler ''zehirli etleri yedikleri'' yönünde



Akbabaların zehirlendiği haberini alır almaz KuzeyDoğa Derneği Birim Koordinatörü Emrah Çoban ve Yaban Hayatı Rehabilidatörü veteriner hekim Ayşegül Çoban bölgeye gitti. Toplam zehirlenmiş 7 akbaba bulduklarını belirten Ayşegül Çoban, 3'ünün olay yerinde, 2'sinin ise tedavi için laboratuvara götürüldüğü sırada telef olduklarını söyledi. Çoban, zehirlenen akbabalardan 2'sinin ise kurtarıldığını açıkladı.

İlk tahminlere göre bölgede bir şey zehirlemek amacıyla kullanılan etlerden kalanın çöplüğe bırakıldığı ve akbabaların da zehirli etleri yediği yönünde olduğunu anlatan Çoban, "Birinin içinden 1.5 kilo ciğer çıkardık. Belki tahmin ettiğimiz gibi bir şey çıkmayabilir. Laboratuvar da incelemeler devam ediyor ve kesin sonuçlar incelemelerin tamamlanmasıyla belli olacak. Ancak standart bir fare zehir kullanılmamış, hayvanın içinde kanama meydana getirirdi. Böyle bir şeye rastlamadık" dedi.

İnceleme ve araştırma başlatıldı

Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'nin kırsal kesiminde 5 akbabanın esrarengiz biçimde ölü bulunması, tedirginlik yarattı. Kuş fotoğrafçılığı yapan Yusuf Yılmaz tarafından tespit edilen bu olay sırasında yaralı olan 2 akbaba da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Kuşların zehirlenerek mi yoksa avcılar tarafından mı vurulduğu konusunda inceleme ve araştırma başlatıldı.

Yörede kuş fotoğrafçılığı yapan Yusuf Yılmaz, geçen Cuma günü Tuzluca yakınlarında bir tepenin üzerinde duran akbabayı hareketsiz halde gördü. Bir süre bekleyen ve akbabanın hareket etmediğini farkeden Yılmaz, merakla tepeye çıktı. Akbabanın ölmüş eşinin yanında hiç canlanmadan beklediğini gören Yılmaz, çevrede inceleme yapmaya başladı.

Yaklaşık 200 metrekarelik alanda 5 akbabanın öldüğünü fotoğraflayan Yılmaz, Valilikte çalışan oğlu Ahmet Yılmaz'ı arayarak durumu bildirdi. Tuzluca ilçesine 1 kilometre uzaklıkta meydana gelen olayla ilgili olarak Ahmet Yılmaz, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ile Doğu Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile temas kuruldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, 5 ölü akbabanın olduğu bölgede 2 de yaralı Akbaba bularak Kars'a getirdi. Yaralı akbabalar bakım altına alındı. Kuşların zehirlenerek mi yoksa avcılar tarafından mı vurularak öldürüldüğü konusunda inceleme ve araştırma başlatıldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Veteriner Hekim Karaahmetoğlu: Çöplükten 7 Kara ve Kızıl Akbaba geldi



Kuzey Doğa Derneği Veteriner Hekimi Ayşegül Karaahmetoğlu "Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki çöplükten son 10 gün içerisinde Kafkas Üniversitesi Yabani Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine toplam 7 kara akbaba ve kızıl akbaba geldi. 7 kuştan 2'sini kurtarabildik ve durumunu stabil hale getirmeye çalıştık.

Şu anda hayattalar. Yoğun bakımın ardından beslenme ve bakımları özel bir alanda devam ediyor. Diğer hayvanlardan aldığımız örnekleri de konuda uzman olan laboratuvara gönderdik ve sonucun çıkmasını bekliyoruz. Ne tür bir zehirden kaynaklandığını anlamak için bu testlerin sonuçlanmasını bekliyoruz. Daha sonrasında zehirlenme nedenini resmi bir rapor ile kamuoyuna duyuracağız" diye konuştu.

Doç. Dr. Şekercioğlu: Akbabalar kanat çırpacak vakit bile bulamamış



Olayla yakından ilgilendiklerini aktaran Kuzey Doğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, "Tahminimiz, köpek ya da tilkileri zehirlediler. Akbabalar da bu hayvanların leşlerini yedi. Çok hızlı öldüren bir zehir. Hayvanlar can havliyle kanatlarını çırpacak vakit bile bulamamış. Kanatları kapalı kondukları yerde ölmüşler. Böcek ilac ancak bu kadar hızlı öldürebiliyor. Akbabalar çok yavaş üredikleri için bu büyük bir facia. Bu olay bölgedeki akbaba nüfusunu çok kötü etkileyecek. Daha başka ölü hayvanlar olmasından korkuyoruz" dedi.