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Iğdır Valisi, vatandaşlarla birlikte hayvanlar için yem ve su bıraktı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR Valisi Enver Ünlü, hayvanseverlerle birlikte sokak hayvanları için belirli noktalara mama kaplarına yem bıraktı

24 Şubat 2018 18:10

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR Valisi Enver Ünlü, hayvanseverlerle birlikte sokak hayvanları için belirli noktalara mama kaplarına yem bıraktı.
​Valilik ile Orman ve Su İşleri Doğa Koruma Şubesi Müdürlüğü\'nün ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında sokak hayvanları için yaptırılan su ve mama kapları, pilot bölge olarak seçilen Topçular Mahallesi\'ne bırakıldı. Vatandaşların sokak hayvanları için gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğini söyleyen Vali Enver Ünlü, onların da yaşama haklarının olduğunu belirtti.
Programa katılan öğrencilere yapılan proje hakkında bilgi veren Vali Enver Ünlü şunları söyledi:
\"Son zamanlarda sokak hayvanları ile ilgili çok şikayet alıyorduk. Köylerden getirilen hayvanların şehir merkezine bırakılması, mahallerin dengesini bozuyordu. Köpekler, kediler ve kuşlar, bizim dilsiz dostlarımızdır. Her zaman söylediğim gibi, insanlardan korkun ama hayvanlardan korkmayın. Bunlar zarar vermez. Çok sayıda hayvan aç ve susuz dolaşmaktadır. Iğdır sıcak ve kurak geçen bir il, bundan dolayı hayvanların su ve yiyecek ihtiyacını karşılamak için parklarımıza ve restoranların yakınlarına beslenme istasyonları planladık. İlk etapta 10 tane yaptırdık. Bunları şehrimizin farklı yerlerine monte edeceğiz. Daha sonra şehrin çeşitli yerlerine çok sayıda yapacağız. Amacımız çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılamak, aynı zamanda bu dilsiz dostlarımıza, arkadaşlarımıza yiyecek içecek sağlayarak aç kalmalarını önlemek.\"
Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu da, \"Sokak hayvanlarının ihtiyacını gidermek için bu projeyi yaptık. Halktan isteğimiz, yemek artıklarını bu alana getirip, bırakmaları. Hem hayvanlar doyacak hem de israfın önüne geçilecek\" dedi.
Daha sonra kazma ve ve küreklerle kazılan yerlere dikilen kapların içerisine yem bırakıldı.

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