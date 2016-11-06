Iğdır Üniversitesi Rektörü, ‘FETÖ’den tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz ile üniversitenin genel sekreteri Ahmet Kızılkurt, tutuklandı.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'FETÖ' sürdürülen soruşturması kapsamında, bir süre önce evinde gözaltına alınan Rektör Prof. Dr. Yılmaz ile aynı üniversitenin genel sekreteri Kızılkurt'un, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolü sonrası Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen Yılmaz ve Kızılkurt, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.