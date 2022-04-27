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BBC Türkçe

Iğdır'da hava kirliliği sorunu neden çözülemiyor, 'kenti taşımak' gerçekçi mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre, Iğdır'ın hava kirliliği kronikleşmiş durumda. Iğdır, 2021'de tüm Avrupa'nın havası en kirli kenti oldu. Şehirde kış aylarında bir gün geçirmek, 40 sigara içmeye denk geliyor. Konuştuğumuz Iğdırlılar, hava kirliliği sorununun çözümü için kentin güneyinde, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki yüksek arazilere taşınmak istiyorlar. Peki şehri taşımak gerçekten tek çare mi, gerçekçi mi?

27 Nisan 2022 19:01

https://www.youtube.com/watch?v=TOSXnoYhmMk

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre, Iğdır'ın hava kirliliği kronikleşmiş durumda.

Iğdır, 2021'de tüm Avrupa'nın havası en kirli kenti oldu.

Şehirde kış aylarında bir gün geçirmek, 40 sigara içmeye denk geliyor.Konuştuğumuz Iğdırlılar, hava kirliliği sorununun çözümü için kentin güneyinde, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki yüksek arazilere taşınmak istiyorlar. Peki şehri taşımak gerçekten tek çare mi, gerçekçi mi?

Ve sadece 200 bin kişinin yaşadığı, Türkiye'nin nüfusu en az kentlerinden Iğdır, neden yıllardır rekor hava kirliliğiyle boğuşuyor? Sorunun boyutunu ve çözüm önerilerini yerinde inceledik...Haber - Video: Esra Yalçınalp & Ege TatlıcıGrafik: Selim Büyükgüner Drone: Arif Aslan Katkıda bulunan: Prof. Dr. Ülkü Alver Şahin

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir
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