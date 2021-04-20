Iğdır'da filyasyon ekibi kaza yaptı: 1'i doktor, 3 yaralı

Iğdır’da, filyasyon görevlilerinin bulunduğu aracın devrilmesi sonucu biri doktor 3 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Sağlık çalışanları yılı sağlıkçıların emekleri ile anılacak. Geçmiş olsun." dedi.

İddiaya göre kaza, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesi Mürşitali köyü yolu üzerinde meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı araç Mürşitali köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki araziye devrilen araç sürücüsü ile filyasyon ekibinde yer alan doktor ve hemşire yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulans tarafından Iğdır Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, ekibin köyde filyasyon çalışmalarının ardından kent merkezine dönüş yaptığı esnada kaza meydana geldiği öğrenildi.





Sağlık Bakanı Koca'dan 'geçmiş olsun' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazayı Twitter'dan şu sözlerle duyurdu:

"Bu araç Iğdır'da bir hastanın filyasyonunu tamamladıktan sonra dönüş yolundaki sağlık çalışanlarımızı taşıyordu. Doktor, hemşire ve şoförümüzün durumları iyi. Sağlık çalışanları yılı sağlıkçıların emekleri ile anılacak. Geçmiş olsun."