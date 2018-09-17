Iğdır Belediyesi 550 öğrencinin saçını kestirdi

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR Belediyesi, 2018-2019 eğitim- öğretim yılının başlamasıyla birlikte, mahallelerde kurdukları çadırlarda okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 550 çocuğun ücretsiz saç kesimini yaptırdı.

Iğdır Belediyesi, Berberler ve Kuaförler Derneği’nin katkılarıyla organize edilen ücretsiz saç kesim programında 4 farklı noktada 35 berber ve kuaförün katılımıyla yaklaşık 550 öğrencinin ücretsiz saç kesimi yapıldı. Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit ve Başkan Yardımcısı Abdullah Yücebaş saç kesiminin yapıldığı çadırları dolaşarak, çocukların saç kesimlerini yerinde takip ederken, öğrenci velileri ile sohbet ettiler.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte böyle bir çalışma yapma kararı aldıklarını söyleyen Murat Yikit, \"Bu sosyal sorumluluk projesin de hem fikirsel olarak hem de projenin oluşumuna katkı sunarak bize destek veren Ayşegül Mang Yaşar ile Iğdır Berberler ve Kuaförler Derneği’ne teşekkür etmek istiyorum. Biz Iğdır Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda eğitime elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Bu ücretsiz saç kesimi yeni yılın ilk adımı oldu. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum\" dedi.

Veliler ve öğrenciler Belediye Başkanı Yikit ve kuaförlere teşekkür etti.



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