İGDAŞ'tan lodos uyarısı

T24- İGDAŞ, vatandaşları lodoslu havalarda bacalı cihazları kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'den (İGDAŞ), yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan bilgilere göre İstanbul genelinde kuvvetli lodosun etkili olacağı belirtildi.
Doğal gaz kullanıcılarının, lodoslu havalarda bacalı cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, bacaların sızdırmazlığı ve çekişinin mutlaka kontrol ettirilmesi gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, bacalı cihaz kullanan vatandaşlar cihazın bulunduğu mekanda yatmamaları ve cihazların bulunduğu mekanda yer alan menfezlerin kapatılmaması konusunda da uyarıldı.