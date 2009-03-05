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Yaşam

İGDAŞ'tan lodos uyarısı

İGDAŞ, İstanbul'da etkili olması beklenen lodos nedeniyle bacalı cihazların daha dikkatli kullanılması uyarısında bulundu.

05 Mart 2009 02:00

İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ), kentte etkili olması beklenen lodos nedeniyle bacalı cihazların daha dikkatli kullanılması uyarısında bulundu.

İGDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan bilgilere göre, 5-8 Mart 2009 tarihleri arasında İstanbul genelinde kuvvetli lodos beklendiği belirtildi.

Doğal gaz kullanıcılarının, lodoslu havalarda bacalı cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları istenen açıklamada, bacaların sızdırmazlığı ve çekişinin mutlaka kontrol ettirilmesi gerektiği kaydedildi. Açıklamada, "Bacalı cihaz kullanan vatandaşlarımızın cihazın bulunduğu mekanda yatmamaları da önem arz etmektedir. Cihazların bulunduğu mekanda yer alan menfezlerin de kesinlikle kapatılmaması gerekmektedir" denildi.

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