İGDAŞ, Sezen Aksu'ya tazminat ödeyecek

İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ), Sezen Aksu'nun şarkısını izinsiz kullandığı için tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Sezen Aksu’nun “Sen Ağlama” adlı eserini izinsiz bekleme müziği olarak kullanan İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ), 17 bin lira tazminat ödemeye mahkûm oldu.

Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, eserin izinsiz kullanımını noterle tespit ettiren Aksu, İGDAŞ’a ihtarname çekti. İGDAŞ yetkilileri ise haksız kullanıma son verdiklerini belirtti.

Aksu, avukatı aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne 20 bin lira maddi 5 bin TL manevi olmak üzere toplam 25 bin TL’lik dava açtı.

Satış bedeli daha pahalı İGDAŞ ise santral ve bilgisayar ses sisteminde ‘Sen Ağlama’ adlı eserin kullanımına rastlanılmadığını belirterek davanın reddini istedi.

Bilirkişi, Aksu’nun eserlerinin sektördeki emsallerine göre daha pahalı bir satış değerinin olduğunu belirtti.

Mahkeme eserin kullanımını piyasa rayiç bedelinden hesaplayarak İGDAŞ’ın Sezen Aksu’ya 12 bin TL maddi, 5 bin TL de manevi olmak üzere toplam 17 bin TL ödemesine karar verdi.