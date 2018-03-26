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Ekonomi

IGC küresel soya üretiminde 13 milyon ton artış bekliyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Mart (DHA) – Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) yayınladığı son raporunda, 2018-2019 sezonunda 341 milyon ton gerçekleşeceğini öngördüğü dünya soya fasulyesi üretiminin, 2018-2019 sezonunda bir önceki sezona göre 13 milyon tonluk

26 Mart 2018 14:29

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Mart (DHA) – Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) yayınladığı son raporunda, 2018-2019 sezonunda 341 milyon ton gerçekleşeceğini öngördüğü dünya soya fasulyesi üretiminin, 2018-2019 sezonunda bir önceki sezona göre 13 milyon tonluk bir artışla 354 milyon ton olacağını öngörüyor.
Prof. Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu IGC’nin dünya soya fasulyesi raporunu şöyle değerlendirdi
“Dünya soya fasulyesi tüketimi 2017-2018 sezonunda 347 milyon ton, 2018-2019 döneminde ise bir önceki sezona göre 11 milyon tonluk bir artışla 358 milyon ton olarak gerçekleşecek.
“Dünya soya fasulyesi ticareti 2017-2018 sezonunda 153 milyon ton, 2018-2019 sezonunda ise bir önceki sezona göre altı milyon tonluk bir artışla 159 milyon ton miktarında olacak.
“Dünya dönem sonu soya fasulyesi stokları 2017-2018 sezonunda 42 milyon ton, 2018-2019 sezonunda ise dört milyon tonluk bir düşüşle 39 milyon ton olarak hesaplanacak.
“Avrupa Birliği, ABD; Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna gibi başlıca ihracatçıların dönem sonu soya fasulyesi stokları 2017-2018 döneminde 19 milyon ton olarak gerçekleşecek ve 2018-2019 sezonunda ise üç milyon tonluk bir düşüşle 16 milyon tona gerileyecek.” (Fotoğraflı)

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