IGC: Küresel mısır üretimi geçen sezondan 9 milyon ton fazla olacak

İstanbul, 4 Temmuz (DHA) - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) küresel mısır üretiminin bu sezon, geçen sezona göre 9 milyon ton artışla 1.05 milyar tona yükseleceğini öngördü.

Prof. Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu IGC’nin küresel mısır üretimi raporunu şöyle değerlendirdi:

\"IGC 2 Temmuz tarihli son raporunda, 2017/18 sezonu sonunda 1.043 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya mısır üretiminin Temmuz 2018 / Haziran 2019 döneminde;

- 24 Mayıs tarihli öngörüsünden 3.0 milyon ton düşük,

- 2017/18 sezonundan 9.0 milyon ton yüksek,

- 1 milyar 52 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.

\"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 1.077 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya mısır tüketiminin 2018/19 döneminde;

- Mayıs ayı öngörüsünden 2.0 milyon ton düşük,

- 2017/18 sezonundan 19 milyon ton yüksek,

- 1 milyar 96 milyon ton düzeyinde olmasını bekliyor.

\"Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 148 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya mısır ticaretinin, 2018/19 döneminde;

- Mayıs ayı öngörüsünden 1.0 milyon ton,

- 2017/18 sezonundan 5.0 milyon ton yüksek,

- 153 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

\"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 297 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya dönem sonu mısır stoklarının, 2018/19 döneminde;

- Mayıs ayı öngörüsünden 4.0 milyon ton,

- 2017/18 sezonundan 44 milyon ton düşük,

- 253 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.

\"Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2017/18 sezonu sonunda 67 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dönem sonu mısır stoklarının, 2018/19 döneminde,

- Mayıs ayı öngörüsünden 4.0 milyon ton,

- 2017/18 sezonundan 18 milyon ton düşük,

- 49 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıkladı.\" (Tablo)