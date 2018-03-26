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Ekonomi

IGC dünya buğday üretim öngörüsünü 17 milyon ton düşürdü

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Mart (DHA) – Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) yayınladığı son raporunda, 2017-2018 sezonu sonunda 758 milyon ton olarak gerçekleşmesini öngördüğü dünya buğday üretiminin Temmuz 2018/Haziran 2019 sezonunda 2017-2018 sezonuna gör

26 Mart 2018 13:54

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Mart (DHA) – Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) yayınladığı son raporunda, 2017-2018 sezonu sonunda 758 milyon ton olarak gerçekleşmesini öngördüğü dünya buğday üretiminin Temmuz 2018/Haziran 2019 sezonunda 2017-2018 sezonuna göre 17 milyon tonluk düşüşle 741 milyon ton olarak gerçekleşmesini öngörüyor.
Prof. Dr. M Hikmet Boyacıoğlu, IGC’nin dünya buğday üretim raporunu şöyle değerlendirdi:
“Dünya buğday tüketimi 2017-2018 sezonu sonunda 742 milyon ton, 2018-2019 sezonunda ise bir önceki sezona göre iki milyon tonluk artışla 744 milyon ton olarak gerçekleşecek.
“Dünya buğday ticaret, 2017-2018 sezonu sonunda 174 milyon ton, 2018-2019 sezonunda ise bir önceki sezona göre beş milyon tonluk bir artışla 179 milyon ton miktarında olacak.
“Dünya dönem sonu buğday stokları, 2017-2018 sezonu sonunda 256 milyon ton, 2018-2019 sezonu sonunda ise bir önceki sezona göre üç milyon tonluk düşüşle 253 milyon ton olarak hesaplanacak.
“Avrupa Birliği, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna gibi başlıca ihracatçıların dönem soyu buğday stokları, 2017-2018 sezonu sonunda 78 milyon ton, 2018-2019 sezonu sonunda ise bir önceki sezona göre 12 milyon tonluk bir düşüşle 66 milyon ton olarak gerçekleşecek.” (Fotoğraflı)

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