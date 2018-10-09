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Ekonomi

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü yükseltti

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) 2018 - 2019 döneminde, soya üretim öngörüsünü 31 milyon ton artırdı ve öngörünün 370 milyon ton düzeyinde olduğunu açıkladı

09 Ekim 2018 14:06

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) 2018 - 2019 döneminde, soya üretim öngörüsünü 31 milyon ton artırdı ve öngörünün 370 milyon ton düzeyinde olduğunu açıkladı.
IGC’nin 2017 – 2018 sezonu için Ağustos ayı öngörüsü 339 milyon ton düzeyindeydi.
IGC’nin yayınladığı Dünya Soya Durumu, Eylül 2018 Raporu’nda şu bilgi ve değerlendirmeler yer aldı:
“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 345 milyon ton miktarda gerçekleştiğini öngördüğü dünya soya fasulyesi tüketiminin, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 1 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 13 milyon ton yüksek, 358 milyon ton düzeyinde olmasını bekliyor.
“Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 154 milyon ton miktarda gerçekleştiğini öngördüğü dünya soya fasulyesi ticaretinin, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden ve 2017/18 sezonundan 1 milyon ton yüksek, 155 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor.
“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 41 milyon ton miktarda gerçekleştiğini öngördüğü dünya dönem sonu soya fasulyesi stoklarının, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 1 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 12 milyon ton yüksek, 52 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.
“Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2017/18 sezonu sonunda 19 milyon ton miktarda gerçekleştiğini öngördüğü dönem sonu soya fasulyesi stoklarının, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 2 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 14 milyon ton yüksek, 33 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıkladı. (Tablo)

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