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Ekonomi

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü düşürdü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Kasım (DHA) – Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) 2018 - 2019 döneminde, dünya soya fasulyesi üretiminin, bir önceki sezona göre 29 milyon ton artışla 369 milyon ton düzeyine yükseleceğini öngördü

12 Kasım 2018 14:43

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Kasım (DHA) – Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) 2018 - 2019 döneminde, dünya soya fasulyesi üretiminin, bir önceki sezona göre 29 milyon ton artışla 369 milyon ton düzeyine yükseleceğini öngördü.
IGC’nin 2017 – 2018 sezonu için öngörüsü Eylül ayında 370 milyon ton düzeyindeydi.
IGC’nin yayınladığı Dünya Soya Durumu Ekim 2018 Raporu’nda şu bilgi ve değerlendirmeler yer aldı:
“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 344 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya soya fasulyesi tüketiminin, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 1 milyon ton düşük ancak 2017/18 sezonundan 13 milyon ton yüksek, 357 milyon ton düzeyinde olmasını bekliyor.
“Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 153 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya soya fasulyesi ticaretinin, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden değişmeden ancak 2017/18 sezonundan 2 milyon ton yüksek, 155 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor.
“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 42 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya dönem sonu soya fasulyesi stoklarının, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 2 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 12 milyon ton yüksek, 54 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.
“Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2017/18 sezonu sonunda 20 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dönem sonu soya fasulyesi stoklarının, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 2 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 15 milyon ton yüksek, 35 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıkladı.” (Tablo)

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