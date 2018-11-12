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Ekonomi

IGC 2018/19 dünya pirinç üretim öngörüsünü değiştirmedi

Mahmut Can Emir / 12 Kasım (DHA) – Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) 2018 - 2019 döneminde, dünya pirinç üretiminin, bir önceki yıla göre bir değişim göstermeyerek 490 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngördü

12 Kasım 2018 14:43

Mahmut Can Emir / 12 Kasım (DHA) – Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) 2018 - 2019 döneminde, dünya pirinç üretiminin, bir önceki yıla göre bir değişim göstermeyerek 490 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngördü.
IGC’nin 2017 – 2018 sezonu için öngörüsü Eylül ayında 369 milyon ton düzeyindeydi.
IGC’nin yayınladığı Dünya Pirinç Durumu Ekim 2018 Raporu’nda şu bilgi ve değerlendirmeler yer aldı:
“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 487 milyon ton miktarda gerçekleştiğini öngördüğü dünya pirinç tüketiminin, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden değişmeden ancak 2017/18 sezonundan 5 milyon ton yüksek, 492 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngörüyor.
“Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 48 milyon ton miktarda gerçekleştiğini öngördüğü dünya pirinç ticaretinin, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden değişmeden ancak 2017/18 sezonundan 1 milyon ton yüksek, 49 milyon ton miktarda öngörüyor.
“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 126 milyon ton miktarda gerçekleştiğini öngördüğü dünya dönem sonu pirinç stoklarının, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden değişmeden ancak 2017/18 sezonundan 2 milyon ton düşük, 124 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.
“Konsey; başlıca ihracatçıların (ABD, Hindistan, Pakistan, Tayland ve Vietnam) 2017/18 sezonu sonunda 30 milyon ton miktarda gerçekleştiğini öngördüğü dönem sonu pirinç stoklarının, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden değişmeden ancak 2017/18 sezonundan 1 milyon ton yüksek, 31 milyon ton miktarda gerçekleşmesini bekliyor.” (Tablo)

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