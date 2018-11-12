IGC 2018/19 dünya buğday üretim öngörüsünü düşürdü

Mahmut Can Emir / 12 Kasım (DHA) – Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) 2018 - 2019 döneminde, dünya buğday üretiminin, bir önceki yıla göre 38 milyon ton düşüşle 729 milyon ton düzeyine gerileyeceğini öngördü.

IGC’nin 2017 – 2018 sezonu için öngörüsü Eylül ayında 717 milyon ton düzeyindeydi.

IGC’nin yayınladığı Dünya Buğday Durumu Ekim 2018 Raporu’nda şu bilgi ve değerlendirmeler yer aldı:

“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 738 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya buğday tüketiminin, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 6 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 2 milyon ton yüksek, 740 milyon ton düzeyinde olmasını bekliyor.

“Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 176 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya buğday ticaretinin, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 1 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 4 milyon ton düşük, 172 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 273 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya dönem sonu buğday stoklarının, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 12 milyon ton yüksek ancak 2017/18 sezonundan 11 milyon ton düşük, 262 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.

“Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2017/18 sezonu sonunda 82 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dönem sonu buğday stoklarının, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 1 milyon ton yüksek ancak 2017/18 sezonundan 17 milyon ton düşük, 65 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıkladı.” (Tablo)