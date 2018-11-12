T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

IGC 2018/19 dünya buğday üretim öngörüsünü düşürdü

Mahmut Can Emir / 12 Kasım (DHA) – Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) 2018 - 2019 döneminde, dünya buğday üretiminin, bir önceki yıla göre 38 milyon ton düşüşle 729 milyon ton düzeyine gerileyeceğini öngördü

12 Kasım 2018 14:43

Mahmut Can Emir / 12 Kasım (DHA) – Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) 2018 - 2019 döneminde, dünya buğday üretiminin, bir önceki yıla göre 38 milyon ton düşüşle 729 milyon ton düzeyine gerileyeceğini öngördü.
IGC’nin 2017 – 2018 sezonu için öngörüsü Eylül ayında 717 milyon ton düzeyindeydi.
IGC’nin yayınladığı Dünya Buğday Durumu Ekim 2018 Raporu’nda şu bilgi ve değerlendirmeler yer aldı:
“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 738 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya buğday tüketiminin, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 6 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 2 milyon ton yüksek, 740 milyon ton düzeyinde olmasını bekliyor.
“Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 176 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya buğday ticaretinin, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 1 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 4 milyon ton düşük, 172 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor.
“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 273 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya dönem sonu buğday stoklarının, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 12 milyon ton yüksek ancak 2017/18 sezonundan 11 milyon ton düşük, 262 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.
“Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2017/18 sezonu sonunda 82 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dönem sonu buğday stoklarının, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 1 milyon ton yüksek ancak 2017/18 sezonundan 17 milyon ton düşük, 65 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıkladı.” (Tablo)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirKasım DHAUluslararası Tahıl Konseyi IGCIGCninEylülDünya Buğday Durumu EkimRaporundaAB ABD Arjantin Avustralya Kanada Kazakistan RusyaUkraynaTablo
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24