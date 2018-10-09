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Ekonomi

IGC 2018/19 dünya buğday üretim öngörüsünü düşürdü

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) 2018 - 2019 döneminde, buğday üretim öngörüsünü 41 milyon ton düşürdü ve beklentinin 717 milyon ton düzeyinde olduğunu açıkladı

09 Ekim 2018 13:58

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) 2018 - 2019 döneminde, buğday üretim öngörüsünü 41 milyon ton düşürdü ve beklentinin 717 milyon ton düzeyinde olduğunu açıkladı.
IGC’nin 2017 – 2018 sezonu için Ağustos ayı öngörüsü 716 milyon ton düzeyindeydi.
IGC’nin yayınladığı Dünya Buğday Durumu, Eylül 2018 Raporu’nda şu bilgi ve değerlendirmeler yer aldı:
“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 735 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya buğday tüketiminin, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden değişmeden ancak 2017/18 sezonundan 1 milyon ton düşük, 734 milyon ton düzeyinde olmasını bekliyor.
“Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 176 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya buğday ticaretinin, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 1 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 3 milyon ton düşük, 173 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor.
“IGC; 2017/18 sezonu sonunda 267 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya dönem sonu buğday stoklarının, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 2 milyon ton yüksek ancak 2017/18 sezonundan 17 milyon ton düşük, 250 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.
“Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2017/18 sezonu sonunda 83 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dönem sonu buğday stoklarının, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 2 milyon ton yüksek ancak 2017/18 sezonundan 19 milyon ton düşük, 64 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıkladı. (Tablo)

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