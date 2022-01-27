İGA CEO'sundan İstanbul Havalimanı açıklaması: İnsanların yerde yatmasından mutlu değiliz ama 20 bin kişiyi konforlu şekilde oturtacak bir altyapı mantıklı değil

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu, kar nedeniyle uçuşların iptal olmasının ardından 20 bin kişiyi ağırladıklarını belirterek, "İnsanların yerde yatmasından mutlu değiliz ama 20 bin kişiyi aynı anda bir havalimanında konforlu bir şekilde oturtacak bir altyapı ticari değil ekonomik değil, mantıklı değil" diye konuştu.

Samsunlu, havalimanına gelen çevik kuvvet için de, "Polis sadece orada durdu. Oradaki 200 kişiyle iletişimi bizim buradaki emniyetin başındaki müdür arkadaşımız yaptı. Onları ikna etti, onların otellere geçmesine aracılık da yaptı. Oradaki insanların tabii ki haklı olarak tepkileri olabilir. O tepkileri de duyduk ve anında havayolu ile beraber çözüm üretildi emniyet de burada üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Oradaki görüntüde yok büyük polis gücüymüş, bunlar değil bunlar normal bizim burada çalışan polis arkadaşlarımız" dedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar iptal edilmiş, çok sayıda kişi havaalanında mahsur kalmıştı. Turistler ise otellere yerleştirilemedikleri için durumu protesto etmişti. İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu, Habertürk TV'de İstanbul'u vuran kar fırtınasında İstanbul Havalimanı'nda yaşananları anlattı. Samsunlu, "Biz bu karın geldiğini bir hafta öncesinden Meteoroloji ile birlikte takip ediyorduk. Bu kar fırtınası şeklinde geldi. Beklediğimiz 10-12 cm'lik kar oluşmasıydı. Bu normal bir kar yağışı değil. İstanbul bu kar yağışını geçmişte yaşadı. O zaman da havalimanı sıkıntı yaşadı" dedi. Samsunlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu işin özünde doğaya karşı iş yaptığınız için kar yağdığı zaman mücadele var. Havalimanları buna hazırlıklı, biz de hazırlıklıyız. Bu olağanüstü bir kar yağışı. Bu kar yağışı İstanbul'un batısını vurdu. Bunun sonucunda da bizim havalimanımızda da ciddi bir kar birikmesi oldu. Bu yağan karı kaldırmamız için 100 binden fazla kamyon hareketi gerekiyor. Bu 7 saat demek. Kar size fırsat vermiyor, görüş mesafesi konusu var. Fırtına içinde saatlerce geçiriyorsanız sizin müdahale şansınız kalmıyor. Hava 1-1,5 saat müsaade etseydi bunun sonucunu görürdük. 7 saat aralıksız kar yağdı ve 40 cm kar birikti."

"20 bin kişi için birkaç fotoğraf üzerinden yorum yapmak doğru olmaz"

Mağduriyet yaşayan yolcuların sıkıntılarının giderilmesi konusunda bir çalışma olup olmadığı konusunu açıklayan Samsunlu, "Bu kar operasyonu cuma günü başladı. O gün bu havalimanından 400'e yakın uçak kalktı. 12 saat içerisinde düşseydi bu kardan sorun çıkmazdı. Uçaklar iptal edilince terminalde 20 bin kişi kaldı. 20 bin kişi için birkaç fotoğraf üzerinden yorum yapmak doğru olmaz. Buradaki insanlardan herhangi birinin aç kaldığını, battaniye verilmediğini, üşüdüğünü, veya alışverişlerinde internet bağlantısında sorun yaşadığını söyleyecekse elbette dava açabilir. Biz de yaptıklarımızı göğsümüzü gere gere anlatırız" diye konuştu.

Samsunlu şunları kaydetti:

"Bu kar sürecinde birinci hedefimiz hiç kimse dışarıda kalmasın. Bizim D-20'den bağlantı yolumuzdan, ben de oradaydım, bine yakın aracı biz kendi imkanlarımızda havalimanı otoparkına aldık. Otele gitmek isteyen yolcular oldu. En proaktif çözümleri getirmeye çalıştık. İnsanların yerde yatmasından mutlu değiliz ama 20 bin kişiyi aynı anda bir havalimanında konforlu bir şekilde oturtacak bir altyapı ticari değil ekonomik değil, mantıklı değil. Çünkü biz burada yolcuları gün içinde döndürüyoruz. Tabii ki rahatsız oldular ben bunu yadsımıyorum ama biz de onların rahatsızlıklarını azaltmak açısından ne gerekiyorsa verdiğimizi düşünüyorum. Hukuki tarafı ayrı bir konudur herkes hakkını arayabilir biz de yaptığımızı anlatıyorum. Burada 60 binden fazla kumanya dağıtıldı. Vilayetin AFAD'ın gönderdiği battaniyeler, bizimkileri 5 bin battaniye dağıtıldı. Bunlara baktığınızda elimizden gelenin en iyisinin yapıldığını... Sinirlenenler oldu onları yatıştırdık ama herkesin ihtiyacını elimizden geldiğince görüldüğünü düşünüyorum.

Biz kimseye karton dağıtmadık. Burası çok büyük sevkiyatın olduğu bir havalimanı. Buradaki ticari işletmelerin kenarında olan kartonları alıp altlarına koyan yolcularımız olabilir. Biz bunların organize bir şekilde yapıldığını düşünmüyoruz. Yolcular panik halinde o kartonları bulmuş olabilir. Burada organize karton dağıtması gibi bir şey söz konusu değil, komik bu.

"Bunlar normal bizim burada çalışan polis arkadaşlarımız"

İkincisi otel konusu dediğim gibi polisimizin olaya gösterdiği tepki bir tepki değil. Polis sadece orada durdu. Oradaki 200 kişiyle iletişimi bizim buradaki emniyetin başındaki müdür arkadaşımız yaptı. Onları ikna etti, onların otellere geçmesine aracılık da yaptı. Oradaki insanların tabii ki haklı olarak tepkileri olabilir. O tepkileri de duyduk ve anında havayolu ile beraber çözüm üretildi emniyet de burada üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Oradaki görüntüde yok büyük polis gücüymüş, bunlar değil bunlar normal bizim burada çalışan polis arkadaşlarımız."