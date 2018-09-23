İGA, 3. havalimanında yaşanan iş kazasındaki ihmali kabullendi

Mehmet Salmazzem, 3 Mart 2017’de damperli kamyon şoförü olarak çalıştığı 3. havalimanı şantiyesinde damperin aşağı düşmesi nedeniyle ağır yaralandı. Beli kırılan Salmazzem uzun süre yatağa mahkûm kaldı ve tüm sorumlulara dava açtı. Dava dosyasına giren ve havalimanı inşaatını yapan şirket İGA’nın İş Güvenliği Uzmanı (İSG) Selmaz Işık tarafından hazırlanan kaza tespit tutanağında İGA’nın ihmalleri itiraf edildi. Tutanakta, “Şantiye sahasında çalışan tüm alt işverenlere kamyon ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yapılması ihbar edilmiş olmasına karşın, Orkun Nakliyat’a ait aracın bakım ve onarımındaki eksiklik nedeniyle kaza gerçekleşmiştir” denildi.

Cuhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre dört çocuk babası Salmazzem, 3. havalimanında çalışmak için Muş’tan İstanbul’a geldi. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin kaldığı Esenler’deki bir daireye yerleşti ve harfiyat dökümü yaptığı sırada damperin aşağı düşmesi sonucu yaralandı. Beli kırılan Salmazzem yatalak hale geldi.

Aylarca yerinden oynatılması yasak olduğu için memleketine ailesinin yanına götürülemedi. Bu süreçte bakımını aynı evi paylaştığı işçiler üstlendi. Salmazzem, konuyu yargıya taşıdı. İGA Havalimanı İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesini oluşturan beş şirketten şikâyetçi oldu.

İstanbul 5. İş Mahkemesi’nde açılan dava dosyasına giren kaza tespit tutanağı ölüme davetiye çıkaran ihmaller tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Orkun Nakliyat dahil şantiye sahasında faaliyet gösteren tüm alt işverenlere kamyon ve iş makinelerinin bakım, onarım ve kontrollerini yaptırması konusunda ihtar verildiğinin aktarıldığı tutanakta, kaza yapan aracın onarım eksikliğine bağlı olarak kazanın gerçekleştiği kaydedildi.

"Hayati risk"

Kazadan önce yapılan İGA Altyükleniciler İSG koordinasyon toplantı tutanağında ise şu bilgiler yer aldı:

“Piston kırılması sonucu meydana gelen kaza sayısında artış olduğu tespit edilmiştir. Piston ile damperin bağlantı noktasını sağlayan pimde ara boşluk oluştuğu, bu boşluk giderilmediği sürece pistonun kaldırıldığı sırada sağa sola oynamalar yaparak yükün de etkisiyle pistonun kırıldığı kanaati oluşmuştur. Pistonun kırılması sonucu piston şoför mahalinden içeri girerek ciddi hayati risk oluşturmaktadır. Piston dayanım muayenelerinin acilen yapılması gerekmektedir.”