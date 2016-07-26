"İftirayla beni askeri okuldan atan komutanlar bugün darbe girişiminden tutuklanıyor"

Avukat Asuman Korkmaz'ın Kara Harp Okulunda ilk iki sınıfı takdirnameyle tamamlamasına rağmen 'paralel yapılanma'ya bağlı olduğu ileri sürülen askerlerin iftiralarıyla 3. sınıftan atıldığı ortaya çıktı. Kormaz, alay disiplin kuruluna çıkarılmadan bir ay içerisinde sürekli yüksek cezalar verilerek direkt yüksek disiplin kuruluna çıkarıldığını belirterek, "Orada ilişiğim kesildi. Atıldığım zaman, benimle uğraşan ve bana 'ben istersem buradan atılırsın' diyen komutan, bugün gördük ki darbe girişiminden tutuklananlar arasındaki komutanlardan" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, okuldan atıldıktan sonra özel bir üniversitenin hukuk fakültesine devam eden Korkmaz, kendisi gibi mağdur olanların haklarını savunmak için avukat oldu. Kara Harp Okulundaki ilk 2 yılını başarıyla tamamladıktan sonra 3. sınıfta askerlerin iftiralarına maruz kalarak okuldan atılan Korkmaz, yaşadıklarını anlattı.

3. sınıftayken sistem similasyonu dersinde önce yazılı, bir saat sonra da uygulamalı sınava girdiğini ancak uygulamalı sınavdan "sıfır" aldığını belirten Korkmaz, sınavda kağıdına herhangi bir işaret koyulmamasına karşın sınavdan 10 gün sonra kopya çektiğine dair savunmasının istendiğini ifade etti.

Korkmaz, aksini ispatlama şansı olmadığı için bu olay nedeniyle alay komutanı tarafından 10 gün hapis cezasına çarptırıldığını kaydetti.

Okul olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün Harp Okuluna adım attığı 13 Mart dolayısıyla gösteriler yaptıklarını dile getiren Korkmaz, gösterilerden 10 gün sonra alkol aldığı ve uygunsuz davranışlarda bulunduğunu belirten bir yazı geldiğini söyledi. Korkmaz, "Neredeyse 150 general ve onun 2-3 katı albay olan bir organizasyonda böyle bir şey yapmam imkansız. Yapmış olsam bile beni revire götürüp kan testine sokabilirlerdi ve o zaman delilli olarak ispat edebilirlerdi. Götürme gereği duymadılar çünkü onlar da çok iyi biliyordu böyle bir şey olmadığını. Bu savunmayı hazırlayan ise başka bir taburda beni tanıması imkansız bir komutan. Zaten gördük ki 15 Temmuz'dan sonra o da tutuklananlar arasında" diye konuştu.

"Tabip binbaşı namusumla oynadıklarını söyledi"

Dönemin revir komutanının yapılanmanın farkına vararak kendisini uyardığını anlatan Korkmaz, "Tabip Binbaşı Sedat isminde bir komutanımız vardı. O beni yanına çağırdı, şu an tutuklu olan Mehmet Şükrü Eken, Ali Kalyoncu, şu anda tutuklanmayan ancak tutuklanacağına emin olduğum eski bölük komutanım Tabip Binbaşı'yı çağırıp, benim ahlaksız olduğumu söylemiş. Benimle ilgisi olmayan raporu göstererek namusumla oynamaya kalktıklarını, kendisinin de imza atmasını istediklerini, böylece Harp Okulu'ndan ilişiğimin kesileceğini söylediklerini, kendisinin ise bu raporun erkeklerde olabileceğini belirterek, raporun tıbbi olarak mümkün olmadığını onlara ilettiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Bu şekilde başarılı olamayınca "ceza kampanyası" başlatıldığını dile getiren Korkmaz, 10 gün içerisinde 24 günlük disiplin suçuna çarptırıldığını belirtti.

Normalde bu cezayı alanların alay disiplin kuruluna çıkması gerektiğini aktaran Korkmaz, bu kurulun önüne ilk kez çıkanlara alay komutanı tarafından uyarı yapılıp ikinci bir şans verildiğini ancak kendisi için böyle bir uygulamaya gidilmediğini ifade etti.

Korkmaz, şöyle devam etti: "Maalesef ben alay disiplin kuruluna çıkarılmadan bir ay içerisinde sürekli yüksek cezalar verilerek direkt yüksek disiplin kuruluna çıkarıldım. Orada ilişiğim kesildi. Atıldığım zaman, benimle uğraşan ve bana 'Ben istersem buradan atılırsın' diyen komutan bugün gördük ki tutuklananlar arasındaki komutanlardan. FETÖ'cü komutanlar eğitimlerle yıldırmaya çalıştı ancak biz pesetmedikçe iftiralara başladı. Benim döneminde 2005 yılında kampta aşırı eğitime dayanamayıp aşırı su kaybı nedeniyle vefat eden arkadaşım vardı. Bunun dışından eğitimlerle atamadıkları için 'hırsız' iftirası attıkları bir arkadaşım bunu kaldıramayıp 7. kattan atlamıştı. 6-7 ay hastanede kaldıktan sonra onun da ilişiğini kestiler. Başka bir arkadaşımı da 'Zeka seviyesi eksiktir' diye rapor hazırlayarak attılar. O da şu an pilot."

"Kazandığım üniversiteye yazı göndermişler"

Harp Okulu'ndan atıldıktan sonra kendisi gibi haksız yere ihraç edilenlerin hakkını aramak için avukat olmaya karar verdiğini anlatan Korkmaz, "Tam burslu olarak kazandığım özel bir üniversiteye başlamadan benim hakkımda yazı göndermişler. Sosyal medyadan hakaretler etmeye, taciz etmeye de devam ettiler ancak şikayet ettiğimizde IP adresleri Amerika olduğu için bir şey yapılamayacağını söylediler" dedi.

Askeri mahkemede dava açtığını belirten Korkmaz, mahkeme sürecinde raporla haklılığını anlatmasına karşın bir sonuç alamadığını, o dönem sivil mahkemelere dava açamadığı için de dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) götürdüğünü belirtti. Korkmaz, AİHM'deki davanın sürdüğünü bildirdi. Kendisi gibi olanların "Türk Silahlı Kuvvetlerinden Atılanlar Platformu" kurduğunu, burada 2 binin üzerinde mağdur bulunduğunu aktaran Korkmaz, "Yakalananların en ağır şekilde cezalandırılmaları, yakalanmamış olanların da yakalanması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bunun için hukuki mücadele başlattık. Bizler sadece 2 bin öğrenci ve aileleri değil şu anda birçok kişinin arkamızda olduğunu gördükçe daha çok güçleniyoruz. Şu anda üst düzey komutanların yakalandığını düşünüyorum. Bunun dışında teğmen, üsteğmen rütbesinde olup da bu gruba mensup olan ve yakalanmayan birçok kişi var" dedi.