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İftira davasını kaybettikten sonra özel oyunculuk ödülü alan Johnny Depp'ten parmaklıklar ardında teşekkür pozu

23 Kasım 2020 12:00

The Sun gazetesine kendisi hakkında “Eşini döven” ifadelerine yer verdiği için açtığı iftira davasını kaybeden Johnny Depp’e Polonya’dan özel oyunculuk ödülü verildi. Depp, ödül için teşekkür ettiği fotoğrafı Bahamalar’da parmaklıklar arasında verdi.

The Independent’ta yer alan habere göre, The Sun’a aştığı iftira davasını kaybettikten sonra Fantastik Canavarlar serisindeki rolünden de olan Depp’e Polonya Cameraimage Festivali çerçevesinde ödül verildi.

Bahamalar’daki evinde ödülünü alan Depp, Instagram hesabında parmaklıklar arasında bir fotoğrafını paylaştı.

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