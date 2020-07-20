İftira davasında Amber Heard tanık koltuğunda: Johnny Depp beni yüzümü oymakla tehdit etti

Oyuncu Johnny Depp ve oyuncu Amber Heard'ün şiddet iddialarıyla biten evliliğine ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Amber Heard, Londra'da görülen mahkemede Depp'in evlilikleri sırasında kendisini yüzünü 'oynamakla ve biçimini bozmakla' tehdit ettiğini ve sık sık fiziksel olarak saldırıya uğradığını söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Depp'in kendisi hakkında 'eşini döven' ifadelerine yer veren Britanya'nın tabloid gazetesi The Sun'a karşı açtığı iftira davasında Amber Heard'ün ilişkideki şiddet iddialarını sunacağı haftaya geçildi.

Amber Heard, 3 gün sürecek ifadelerinin ilk gününde Depp'in evlilikleri sırasında kendisini aşağıladığını belirtti. Heard, "Karanlık ve şiddetli bir konuşma tarzı vardı. İlişkimizin 'ölü ya da diri' olması hakkında konuşma şekli, bu ilişkiden çıkmanın tek yolunun 'ölüm' olduğunu söylemesi ve ona zarar verirsem bana yapacaklarından bahsetmesi gibi (Örneğin yüzümü oymak, biçimini bozmak). Hoşlanmadığı insanlar hakkında da sözleri bu şekildeydi"

Heard, Depp'in ilişki boyunca sık sık kendisini aşağıladığını, bazı kıyafetleri giydiğinde tepki gösterdiğini ve bir gün ona "Şimdi sana tecavüz edilmesini izlemek zorunda kalacağım" dediğini söyledi.

Depp, Heard'e şiddet uyguladığı iddialarının hepsini reddediyor. The Sun gazetesi ise Heard'ün şiddet gördüğü en az 14 olay olduğunu savunuyor.