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Kültür-Sanat

İftarlık Gazoz'u 3 günde kaç kişi izledi?

Cem Yılmaz'ın başrolünde oynadığı İftarlık Gazoz 29 Ocak'ta vizyona girdi

02 Şubat 2016 11:52

Yüksel Aksu'nun yönettiği başrolünde Cem Yılmaz ve Berat Efe Parlar'ın yer aldığı İftarlık Gazoz filmi 194 bin biletli izleyici tarafından takip edildi. Cem Yılmaz'ın hem yönettiği hem başrolünü oynadığı filmi 'Ali Baba ve 7 Cüceler' 539.639 kişi tarafından izlenmişti.

29 Ocak’ta vizyona giren İftarlık Gazoz filmi ilk üç gün gişe rakamları dün akşam açıklandı. Box Office Türkiye'nin verilerine göre Yüksel Aksu'nun yönettiği başrolünde Cem Yılmaz ve Berat Efe Parlar'ın yer aldığı film 194 bin biletli izleyici tarafından takip edildi.

Filmi seyreden hemen herkesin gidilecekler listesinde tavsiye ettiği 'İftarlık Gazoz' kulaktan kulağa verilen bu iyi referansla gişe performansını daha da artırabilir.

Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz kasım ayında gösterime giren ve hem yönetip hem başrolünü oynadığı filmi 'Ali Baba ve 7 Cüceler' ilk üç günde 539.639 kişi tarafından izlenmişti.

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