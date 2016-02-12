13 yaşından küçük çocuklar, 'İftarlık Gazoz' filmini aileleriyle izleyebilecek

Yüksek Aksu'nun yazıp yönettiği, başrolünü Cem Yılmaz ve Berat Efe Parlar'ın paylaştığı “İftarlık Gazoz” filminin yaş sınırlaması 7+ 13A yaş olarak değişti.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Yüksel Aksu'nun senaryosunu yazdığı ve 3 yıl üzerinde çalıştığı 'İftarlık Gazoz' filmi 29 Ocak'ta vizyona 13+ yaş sınırlaması ile girmişti. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu, filmin yaş sınırını tekrar değerlendirerek 7 + 13A olmasına karar verdi. Böylece, çocukların da aileleri ile birlikte “İftarlık Gazoz” filmini izlemesinin yolu açıldı.

Filmin yapımcılarından Elif Dağdeviren, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yüksel Aksu ve Cem Yılmaz gibi iki mizah ustasını buluşturan İftarlık Gazoz filmi, tahmin edilenin ötesinde çarpıcı ve etkileyici finali ile önce gülerken sonrasında ağlatarak izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. Hafta sonunu çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir şekilde geçirmek isteyen aileler ve gençler bu karar üzerine filmi tüm salonlarda izleyebilirler” dedi.

Söz konusu işaretler şu anlama geliyor:

(7+): Bu filmler 7 yaşında ve 7 yaşın üzerinde olanlar için uygun.

(13A): 13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir.