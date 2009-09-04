İftarınızı iş yerinde yapın!

Oruç tutan insanların iftara yakın zaman diliminde kan şekerinin iyice düştüğünü hatırlatan uzmanlar, iftar vakti meydana gelen kazaların önlenmesi için vatandaşların oruçlarını açtıktan sonra yola çıkması uyarısında bulundular.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftar saatinden sonra acil servislerdeki yoğunluğun katlanarak arttığına işaret eden uzmanlar, yoğunluğun azalması için vatandaşların dikkat etmesi gereken konulara dikkat çekiyor. Çok basit vakalar için akşam saatlerinde servise gelindiğini hatırlatan uzmanlar, hayati önem taşıyan acil servislerin boş yere meşgul edilmemesini istiyor.



Ramazan ayının ilk günü ile birlikte iftar saatinden sonra kendilerine müracaat eden hasta sayısında ciddi bir artış olduğuna dikkat çeken uzmanlar, oruç tutmaya bağlı gelen hastaların hastane önünde uzun kuyruklar oluşturduğuna işaret ediyor. Oruç tutan birçok insanın pansuman gibi basit işlemleri dahi akşama bıraktığını anımsatan uzmanlar, bu durumun acil vakalarla ilgilenmesi gereken serviste tıkanmalara yol açtığına değiniyor.

Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve hamileler gibi risk gurubundaki kişilerin hekimlerinden onay almadan oruç tutmaması gerektiğini ifade eden uzmanlar, onay alınmadan oruç tutulmasının ciddi rahatsızlıklara yok açabildiğine dikkat çekiyor.



İftara yakın saatlerde vücutta yorgunluk, dikkatsizlik, tuz ve şeker dengesi bozukluğunun had safhaya çıktığının altını çizen uzmanlar, "İftar saatinde yemeğe yetişme çabası ile zaten bozuk olan dengeler daha da alt üst oluyor. Aşırı dikkatsizlik nedeniyle bir sürü kaza meydana geliyor. Bir de kanda şeker seviyesinin düşmesiyle insanlar çok kolay sinirleniyor. Bu durumda istenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden oluyor. Vatandaşlarımızın bu olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmaması için acele etmemeleri tavsiyesinde bulunuyoruz.



İftara yetişme çabası yerine oruçlarını bulundukları yerlerde açmaya özen göstersinler. Oruçlarını açtıktan sonra gidecekleri yerlere ulaşmak için yola çıksınlar. Biraz geç kalabilirler ama bu bir kazaya karışma ihtimalinden daha iyidir" diyor.

İftarda aşırı yemek ve sigaradan kaçının



İftarda aşırı yemek yemek ve sigara tüketmenin beynin oksijen dengesini bozduğuna değinen uzmanlar, iftarda şarküteri ürünü olarak bilinen gıdaların çok fazla tüketilmemesini öneriyor. Ana yemeğin orucu açtıktan en az yarım saat sonra yenmesi gerektiğine işaret eden uzmanlar, tatlı ve meyve gibi gıdaların tüketilmesi için ana yemekten sonra 1,5 -2 saat beklenmesi gerektiğini kaydediyor. Yemekten sonra hemen tüketilen tatlı ve meyvelerin vücuttaki insülin seviyesini çok yükselttiğini ve kiloya neden olduğundan söz eden uzmanlar, şu uyarılarda bulunuyor: "İftardan sonra kesinlikle tatlı tüketmeyin, tatlıyı oturup çay içerken ara menü olarak tüketebilirsiniz. İftar ve sahur arasında en az 1,5 litre sıvı tüketilmeli.



Oruç tutan insanlar sahura kadar oturmamalı ve günlük 8 saat uyku gereksinimini karşılamalıdır. Eğer kişiler bu ayda yaşantısına dikkat etmezlerse tansiyon dengesizliği, verimsizlik ve bayılma vakalarında ciddi artışlar gözleniyor"