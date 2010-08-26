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Politika

İFTARINDAKİ PROTESTO ARAŞTIRILACAK ANKARA (A.A)

26 Ağustos 2010 19:02

-İFTARINDAKİ PROTESTO ARAŞTIRILACAK ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığının düzenlediği iftar yemeğindeki olayları çıkaran ve saldırıları yapanların belirlenmesi için, parti Genel Merkezi'nde ''Hukuk Komisyonu'' ile ''Soruşturma Komisyonu'' kuruldu. Saadet Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul il iftarında, ''her türlü insani ve ahlaki değerden yoksun bir avuç provokatör ve kendini bilmezin'' misafirlere saldırdığı belirtildi. Bu saldırıların failleri ve arkasında kimlerin olduğunun araştırılacağı ve mutlaka ortaya çıkarılacağı ifade edilen açıklamada, Saadet Partisi Başkanlık Divanı'nda, saldırıların bireysel saldırılar olmayıp organize şekilde gerçekleştirildiği kanaatinin hakim olduğuna dikkat çekildi. Olayların belli kişi ve merkezlerce yönlendirildiği, provokasyonun günler öncesinden planlandığı, eyleme ilişkin emir ve talimatların hiyerarşik bir düzen içinde verildiği ve olayların organize bir tertip olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:  ''Bu menfur saldırıları yapanlar ve saldırıları organize eden, yönlendiren ve azmettirenler hakkında adli mercilerde gerekli suç duyuruları yapılacak ve davalar açılacaktır. Genel Merkezimizde konunun uzmanlarından müteşekkil bir Hukuk Komisyonu kurulmuştur. Emniyetçe ve Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturmalar yakından takip edilecek, gerekli işlemler yapılacaktır. Olaylara karışan teşkilat mensupları hakkında gerekli inceleme ve disiplin kovuşturması başlatılmıştır. Bu çalışmayı yapması ve olayların tümünü değerlendirerek bir rapor hazırlaması için yine Genel Merkezde bir Soruşturma Komisyonu kurulmuş ve göreve başlamıştır.'' Açıklamada, bu tür provokasyonların zamanlamasının manidardır olduğuna dikkat çekildi ve olayların arkasında Saadet Partisi'nin yükselişinden rahatsız olan bazı kesimlerin bulunduğu öne sürüldü. 

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