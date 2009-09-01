İftarı sigarayla açmayın

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tevfik Özlü, iftarda üst üste içilen sigaranın kolesterolün yükselmesine neden olduğunu, damarda pıhtı oluşması nedeniyle ani kalp spazmları yaşanabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Özlü, ramazan ayının sigarayı bırakmaya niyetli olan kişiler için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, iftarını sigarayla açan vatandaşların ani kalp krizi, damar sertliği ve damar tıkanlığı gibi risklerle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Toplumun sigara içmediği bir ortamda sigarayı bırakmanın daha kolay olacağını söyleyen Özlü, şöyle konuştu:

“Aslında esas olay zihinde başlamaktadır. Kişi gün boyu sigara içmeme kararlılığına sahip olduğu için ne kadar kararlı olursa olsun sigarayı aramaz. Örneğin 14 ile 15 saat hiç sigara içmeden dayanabilir. Oysa bu kişiler normal hayatlarında oruçlu olmadıkları zaman birkaç saat sigara içmeden duramaz. Burada esas olan, kişinin karar vermesi. 15 saat sigarasız kalabilen bir kişi, 24 saat de istese sigarasız kalabilir. Önemli olan bu kararlılığa varmasıdır.”

Çevre baskısı sigaraya yeniden başlatabiliyor

Prof. Dr. Özlü, çevre baskısının sigarayı bırakan veya bırakmaya çalışan insanları tekrar sigaraya yönlendirdiğini söyledi.

Özellikle arkadaş çevresinin bu konuda etkili olduğuna dikkati çeken Özlü, “Özellikle sigarayı bırakanlarda gördüğümüz en önemli sorunlardan biri, çevre veya arkadaşlık baskısıdır. Sigarayı bırakanlara bir ortama girdiklerinde sigara uzatılmaktadır ve 'Sen de iç bir şey olmaz' diye olaya yaklaştıklarında tekrar sigaraya dönülmektedir” dedi.

Ramazan ayında genellikle iftar yemeklerinin ağır ve yağlı olduğunu belirten Özlü, üst üste sigara içilmesinin de kalp hastalıklarına davetiye çıkardığını kaydetti.

Özlü, “İftarda üst üste sigara içilmesi kolesterolün aşırı yükselmesine, damarda pıhtı oluşmasına ve ani kalp spazmlarına neden olabilir. Bu nedenle tiryakilere iftarda acele etmemelerini ve üst üste sigara içmemelerini öneriyoruz. Ramazan ayı onlar için büyük bir fırsattır. Dilerlerse bu ayda sigaradan kurtulabilirler” diye konuştu.