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Sağlık

İftarı kahvaltılık besinlerle açın

İftarınızı daha çok kahvaltılık besinlerle açarak ana yemeğe geçmeden önce yarım saat zaman bırakın.

03 Eylül 2008 03:00

İftarınızı daha çok kahvaltılık besinlerle açarak ana yemeğe geçmeden önce yarım saat zaman bırakın. Bu şekilde öğünde birdenbire hızlı ve fazla yemekten kaçınabilirsiniz.

Kan şekeri dalgalanmalarına izin vermeyin: Yemek yemeye başlarken seçtiğiniz yiyecekler kan şekerinizi aniden yükseltip, düşürerek baş ağrısı ve benzeri sorunlara neden olabilir. Bu durumdan sakınmak için kan şekerinizi dengeleyen ve sizi tok tutacak glisemik indeksi düşük besinlere (yoğurt, ayran, peynir ile ekmek grubu ve sebze grubu yiyeceklerin kombinasyonu) öncelik verin.

Çeşitlilik, yeterlilik ve denge. Her gruptan besinin (süt-yoğurt grubu, et grubu, ekmek grubu, sebze ve meyve grubu, yağ grubu) mutlaka öğününüzde bulunmasını sağlayın. Tabağınızı dörde bölerek her yiyecek grubundan seçimler yapabilirsiniz.

Tehlikeli yiyeceklere dikkat! Kızartmalar, aşırı yağlı yiyecekler, tuzlu, salamura besinler, şeker, katı yağ, tereyağ gibi hayvansal yağlar ve hazır-donmuş besinlerden bu ay süresince de uzak durmaya çalışın. Bu tür yiyeceklerin tüketimi ramazan ayı sonunda reflü, gastrit gibi sindirim sistemi hastalıklarına ve yağlanmış bir vücuda neden olabilir.

Mutlaka sahura kalkın. Sağlıklı beslenmenin temellerinden biri olan “öğün atlamama” kuralı bu dönemde de geçerli. Sahurda besin tüketiminiz kadar sıvı tüketiminize de özen göstermeyi unutmayın.

(Hürriyet)

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