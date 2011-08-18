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Yaşam

İftarda tartıştı sahurda öldürdü

65 yaşındaki Ali İncebacak, iftarda tartıştığı 60 yaşındaki eşi Kezban İncebacak’ı sahurda öldürdü.

18 Ağustos 2011 03:00



T24 - İstanbul Ataşehir’de, 2008’de eşinin kolunu kırdığı için 6 ay cezaevinde yatan 65 yaşındaki Ali İncebacak, iftarda tartıştığı 60 yaşındaki eşi Kezban İncebacak’ı sahurda öldürdü.


40 yıllık eşinin şikâyetini geri almasıyla salıverilen İncebacak, önceki gece akşam tartıştığı, eşini sahurda başına vazo ve çaydanlıkla vurup peş peşe bıçakladı.  Ambulansla hastaneye kaldırılan Kezban İncebacak hayatını kaybetti. Polis Ali İncebacak’ı gözaltına aldı.


Ali İncebacak polisteki ifadesinde, tartışmanın, Kezban İncebacak’ın 3 kilogram yoğurdu yiyip yemediğini sorması üzerine başladığını söyledi. İncebacak çifti 5 yıl önce bir trafik kazasında 2 oğullarını kaybetmişti.

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