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Yaşam

İFTARDA REKOR DENEMESİ ANKARA (A.A)

01 Eylül 2010 18:49

-İFTARDA REKOR DENEMESİ ANKARA (A.A) - 01.09.2010 - Başkentte faaliyet gösteren 10 platform ve 100'e yakın sivil toplum örgütü, yarın AKM alanında ''Ankara'da 50 bin kişilik rekor iftar sofrası denemesi'' yapacak. Büyük Ankara Platformu Derneğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin en kalabalık iftar sofrasının kurulması için tüm başkentlilerin yemeğe davetli olduğu belirtildi. Siyasilerin de yemeğe davet edildiği bildirilen açıklamada, ''Bu rekor hem Ankaramıza yakışacak hem de birlik ve beraberlik ruhunun başkentimizde yaşandığını herkese gösterecek'' denildi. Bu arada, yemeğe katılan başkentlilerin, dağıtılacak biletlerle saat 21.30'dan sonra ücretsiz ve sınırsız şekilde Lunapark'taki oyuncaklardan faydalanabilecekleri bildirildi. Büyük Ankara Platformu Derneği Başkanı Tahsin Serdaroğlu da ''Başkentlileri, iftar sofrasında toplanan bir aile gibi, çoluk-çocuk bir araya gelmeye'' çağırdı.

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