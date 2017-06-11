İftar yemekli kumar!

Eskişehir'de polis ekiplerinin 3 dernek binasına düzenledikleri baskında, tombala oynarken yakalanan 232'ye 227'şer lira idari para cezası verildi. Bir dernek binasının duvarında "Her gün iftar yemeğimiz ve ikramımız vardır" yazısının asılı olması dikkat çekti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Önleyici Hizmetler Şubesi ekipleri İstiklal, Hoşnudiye ve Emek mahallelerinde tombala oynatıldığı ihbarı yapılan 3 dernek binasına baskın düzenlendi. Baskında tombala oynadıkları belirlenen 232 kişiye kumar oynamak suçundan 227'şer lira idari para cezası verildi, dernek yöneticisi 4 kişi hakkında da kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem başlatıldı.

Gizli geçit

Polisin baskın yaptığı derneklerden birinde duvara "Değerli müşterilerimiz. Her gün iftar yemeğimiz ve ikramlarımız vardır" yazısının asılı olması dikkat çekti.

Polis ekipleri İstiklal Mahallesi'ndeki bir dernek binasında ise tombala malzemelerinin kaçırılması amacıyla bitişikteki binada bulunan bir daireye gizli geçit açıldığını belirledi.

Ekipler, 3 dernek binasında yaptıkları aramada 9 tombala makinesi, 8 fan, 9 monitör, güvenlik kameraları, çok sayıda tombala kartı ve pul ele geçirdi.