İftar yemeğinde Erdoğan'ın masası ile diğer masalar arasına mavi bant çekildi

Seçim kampanyası kapsamında farklı iftar programlarına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oturduğu masanın diğer masalardan mavi bant ya da panel ile ayrılması dikkati çekti. Önceki günlerde katıldığı Avrasya Gösteri merkezi'ndeki iftar programında da aynı manzarayla karşılaşılırken dün akşam da İstanbul Valiliği’nin iftarında aynı uygulama yapıldı.

Öte yandan Erdoğan gerçekelştirdiği konuşmasında, “Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte bir numaralı ülke Türkiye. Amerika, İngiltere falan çok daha geride” dedi.

Erdoğan’ın dün ve önceki gün katıldığı, Avrasya Gösteri Merkezi’nde iftar programlarında ilginç bir uygulama dikkat çekti. Önceki gün Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu tarafından düzenlenen iftarda Erdoğan’ın bulunduğu masa salondaki diğer masalardan mavi bir şeritle ayrıldı. Dün de aynı salonda Valiliğin düzenlediği iftarda Erdoğan’la birlikte yetkililerin bulunduğu birkaç masa ile diğer masalar arasına panel çekildi. Bu iki fotoğraf, sosyal medyada günün en çok konuşulan kareleri oldu.