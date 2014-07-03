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Yaşam

İftar vakti infaz

Gaziantep'te, bir kişi, sokakta yürüdüğü tabancayla vurularak öldürüldü

03 Temmuz 2014 08:32

Gaziantep'te bir kişi iftar vaktinde evine giderken, motosikletli ve kar maskeli bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atilla Kapısız (37), iftar vakti evine giderken Üçoklar Mahallesi Bayındır Caddesi Kızıklı Sokak'ta motosikletli ve kar maskeli olduğu belirtilen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Sırtına isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Kapısız, ambulansla kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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