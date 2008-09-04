İftar telaşı öğrenciyi unutturdu

Kocaeli’nde, yabancı dil eğitimi veren bir dershanede iftar saatinde unutulan öğrenci, binanın yangın merdivenden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karabaş Mahallesinde E.S. adlı öğrenci bir iş hanının 7. katındaki yabancı dil eğitimi veren dershanede deneme sınavına girdi.

İftar vaktinden hemen önce biten sınavdan sonra tuvalete giden genç, tuvaletten çıktığında dershanenin kapısının dışardan kilitlenmiş olduğunu fark etti.

Dershanede mahsur kalan öğrenci, durumu önce polise ardından da itfaiyeye cep telefonuyla haber verdi.

Polis ve itfaiyenin olay yerine gelmesinden önce binada mahsur kalan öğrenciyi fark eden binanın güvenlik görevlisi, yangın merdiveninden dershanenin bulunduğu son kata ulaştı.

Kantin kapısını açarak güvenlik görevlisi, E.S’nin yangın merdiveninden aşağıya inmesini sağladı.

Olayın ardından, E.S’yi dershanenin içindeyken kapıyı kilitleyenin, iftara yetişmek isteyen bir dershane görevlisi olduğu öğrenildi.



