T24 LogoT24 Logo
Sağlık

İftar ile sahur arasında 2 litre su için

Ramazan ayının sıcak ve uzun günlere denk gelmesi “beslenme ve sıvı alımı nasıl olmalı?” sorusunu gündeme getirdi.

01 Eylül 2008 03:00

Ramazan ayının sıcak ve uzun günlere denk gelmesi “beslenme ve sıvı alımı nasıl olmalı?” sorusunu gündeme getirdi.

Uzmanlar, iftar yapıldıktan yatılana kadar yaklaşık her yarım saatte bir bardak su tüketilmesi gerektiğini söylüyorlar. Sahurda tüketilecek iki bardak su ile de günlük su tüketiminin düzenleneceğini söyleyen uzmanlar, bu dönemde en az iki litre su içilmesi gerektiğini aktarıyor.

Su haricindeki sıvı alım kaynakları olarak, yoğurt-süt grubu besinler, sebze ve meyveler gösteriliyor. Bu dönemde su haricinde sıvı alımında aşırı çay, kahve ve asitli içeceklerin yerine taze sıkılmış meyve suyu ve komposto tercih edilmelidir.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24