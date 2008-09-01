İftar ile sahur arasında 2 litre su için

Ramazan ayının sıcak ve uzun günlere denk gelmesi “beslenme ve sıvı alımı nasıl olmalı?” sorusunu gündeme getirdi.



Uzmanlar, iftar yapıldıktan yatılana kadar yaklaşık her yarım saatte bir bardak su tüketilmesi gerektiğini söylüyorlar. Sahurda tüketilecek iki bardak su ile de günlük su tüketiminin düzenleneceğini söyleyen uzmanlar, bu dönemde en az iki litre su içilmesi gerektiğini aktarıyor.



Su haricindeki sıvı alım kaynakları olarak, yoğurt-süt grubu besinler, sebze ve meyveler gösteriliyor. Bu dönemde su haricinde sıvı alımında aşırı çay, kahve ve asitli içeceklerin yerine taze sıkılmış meyve suyu ve komposto tercih edilmelidir.

