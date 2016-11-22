"İfşa ederim şantajıyla benden 500 bin lira aldı" davası

Antalya’nın Kemer ilçesinde evli ve 3 çocuk annesi 35 yaşındaki M.N.Ş., 2011 yılında internetten tanışıp birlikte olduğu 30 yaşındaki Mustafa D.’nin, şantaj yapıp para istediği iddiasıyla şikayetçi oldu. M.N.Ş., bu kişinin, "Para vermezsen seni ifşa ederim" diyerek kendisinden bugüne kadar 500 bin lira aldığını öne sürdü.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Mustafa Kozak'ın haberine göre, polis, M.N.Ş.’nin şikayeti üzerine geçen haziran ayında Kırıkkale'den Kemer'e para almaya gelen Mustafa D.’yi buluşma adresinde gözaltına aldı. Sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakılan Mustafa D. hakkında ’şantaj’ ve ’yağma’ suçlamasıyla 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"Önce bin lira istedi"

Kırıkkale’de oturan Mustafa D., Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşmada hazır bulunan M.N.Ş., sanıkla 2011 yılında internet üzerinden tanıştıklarını söyledi. Kendisini ’Tunay Haznedaroğlu’ diye tanıtan sanıkla daha sonra yüz yüze görüşüp Ankara ve Afyonkarahisar’daki otellerde buluştuklarını anlatan M.N.Ş., şöyle dedi:

"Bu kişi 2 yıl önce benden para talep etmeye başladı. Önce 1000 lira istedi. Daha sonra değişik bahanelerle sürekli para istemeye başladı. Bu şekilde 500 bin liraya yakın paramı aldı. Kemer’de dükkanım vardı. Onun parasını, altınlarımı dövizlerimi verdim. ’Para yok’ dediğimde ’Para vermezsen seni ifşa ederim. Eşine, ailene anlatırım. Kemer’de seni rezil ederim’ diyordu. ’Üçüncü çocuğunun benden olduğunu söyleyip onu elinden alırım’ diyordu. Son olarak benden önce 20 bin, ardından 40 bin lira isteyince polise şikayet ettim" diye konuştu.

"Şikayetten vazgeçmezsen seni ifşa ederim"

Sanığın adli kontrolle serbest kaldıktan sonra da kendisine telefon açıp "Şikayetten vazgeçmezsen seni ifşa ederim" diye tehdit ettiğini anlatan M.N.Ş., "Beni ’İlişkimizi ailene anlatırım’ diye tehdit ediyordu. Şikayetten vazgeçmeyince dediğini yapıp ailemi aramış. ’Siz ne biçim ailesiniz? Çocuğa DNA yaptırın’ demiş. Eşime de internet üzerinden, ’Sizin oralarda kocasını aldatan kadınlara ne denir’ diye hakaret etmiş. Eşimin ağabeyini aramış. Bu nedenle bu kişi hakkında savcılığa yeni bir şikayette daha bulundum" dedi.

"Bana komplo kuruldu"

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Mustafa D. suçlamaları kabul etmedi. Evli ve 2 çocuk babası olduğunu, mermer dekorasyon işi yaparak geçimini sağladığını belirten Mustafa D., iddia edildiği gibi 500 bin lira almadığını söyledi. Mustafa D., kirasını bile zor ödeyen biri olduğunu belirterek "İddia edildiği gibi 500 bin lira almış olsam, bugün kirada oturmazdım. Gidip ev alırdım. Bana zaman zaman para verdiği oldu. Eşi ilişkimizi öğrenince bana karşı komplo yaptılar. Beni önce polise şikayet edip sonra da para vereceğini söyleyerek Kemer’e çağırdı" diye konuştu.

Mustafa D., asıl mağdurun kendisi olduğunu iddia etti. Rızasıyla birlikte olduğu M.N.Ş’nin, "Ben Kemer’de şu ailenin kızıyım" diyerek kendisini tehdit ettiğini öne süren Mustafa D., adli kontrol nedeniyle her gün imza atmaya gittiği için çalışamaz hale geldiğini de söyledi. Mustafa D., M.N.Ş.’nin, "Eşimi sevmiyorum. İstersen boşanırım" dediği iddiasında da bulundu.

Adli kontrolle serbest bırakılan sanığın imzasının haftada bir güne düşürülmesine karar veren mahkeme, müştekiyle telefon irtibatı kurmasını da yasakladı. Mahkeme sanığın müştekiyi araması halinde tutuklanmasına karar verip duruşmayı erteledi.