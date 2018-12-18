Ifo/Fuest: Almanya ekonomisi verimsiz bir sezon geçiriyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Ifo İş İklimi Endeksi’nin Aralık’ta 101.0 puana gerilemesinin ardından Ifo Ekonomik Araştırmalar Merkezi Başkanı Clemens Fuest, Almana ekonomisinin “verimsiz bir festival sezonu” geçirdiğini söyledi.

Ifo İş İklimi Endeksi Kasım ayındaki 102.0 puan düzeyinden Aralık’ta 101.0 puana geriledi. Alman iş dünyasındaki endişelerin arttığını belirten Fuest, ülke genelindeki şirketlerin çoğunluğunun mevcut iş durumlarından memnun olmadıklarını ve beklentilerinin de bu doğrultuda kötüye gittiğini söyledi.

Fuest, inşaat harici bütün sektörlerde iş iklimi endeksinin düştüğüne işaret ederken, imalat iş iklimi endeksi Aralık’ta, Kasım ayındaki 17.7 puan düzeyinden 14.8 puana geriledi. Fuest, imalat sektöründeki düşüşle ilgili şöyle konuştu:

“İmalat sektöründe iş iklimi endeksi gözle görülür bir biçimde düştü ve bu düşüşün sebebi, ağırlıklı olarak imalatçıların iş beklentilerini Mayıs 2016’dan bu yana ilk kez negatife çevirmeleri oldu. Söz konusu gelişmeler ışığında, imalatçılar üretim planlarını kıstılar. Mevcut iş durumundaki değerlendirmeleri de hafif düşse de yine de yüksek düzeylerde kaldı.”

İş iklimi endeksindeki düşüş hizmet sektöründe de devam ederken, hizmet sektörü iş iklimi endeksi Kasım ayındaki 30.7 puan düzeyinden Aralık’ta 26.8 puana geriledi. Fuest, hizmet sektörü sağlayıcıları mevcut iş durumundan memnun olmadıklarına dikkat çekerken, şöyle konuştu:

“Hizmet sektöründe iş iklimi önemli ölçüde düştü ve hizmet sektörü sağlayıcıları, mevcut iş durumu ve iş görünümleri hakkında daha kötümser oldu.”

Ticaret sektörü iş iklimi de Aralık ayında Kasım’daki 9.8 puan düzeyinden 9.1 puana geriledi. Fuest, “toptan satışta iş iklimi hafif yükselse de, perakendede düştü” dedi.

İnşaat sektörü iş iklimi Aralık’ta Kasım ayındaki 29.6 puan düzeyini korurken Fuest, “İnşaat sektörü mevcut iş durumunu iyi olarak değerlendirse de beklentileri düştü” dedi. (Grafik)