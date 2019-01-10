Ifo:Çin'in gümrük vergileri ABD üstünlüğünü saf dışı bırakıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Ocak (DHA) – Almanya merkezli Ekonomik Araştırmalar Enstitütsü (Ifo) analizi, Çin’in ABD’ye uyguladığı misilleme gümrük vergilerinin, ABD’nin iki ülke arasındaki ticari gerginlikteki avantajını saf dışı bıraktığını ortaya koydu.

Ifo Direktörü Gabriel Felbermayr, analiz ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

“ABD ve Çin arasındaki ticari savaş, şimdiye kadar çoğunlukla Çin’in ekonomik çıkarlarına zarar verdi; ancak, Çin’in ABD ürünlerine uyguladığı misilleme gümrük vergileri, ABD’nin avantajını kayba çeviriyor.

“Şu anki fiyatlarla ABD’nin Çin üzerinde uyguladığı ek gümrük vergileri, Çin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nı (GSHY) 9.3 milyar euro azaltırken, söz konusu vergilerin yüksek geliri nedeniyle ABD ekonomisi 3.5 milyar euro kazanıyor. Diğer yandan, Çin’in misilleme ek gümrük vergileri ABD’nin söz konusu kazancını 2.6 milyar euro azaltırken, Çin’in söz konusu vergi geliri de kendi GSYH’sini yalnızca 5.7 milyar euroya indirebiliyor. Bununla birlikte Çin GSYH’si ABD’ye göre iki kat daha fazla daralıyor.”

Ifo’ya göre, Çin misilleme gümrük vergileri, ABD imalat katma değerini yüzde 0.4 arttırırken, tarım katma değeri yüzde 0.48 ve hizmet sektörü katma değeri de dolaylı etkiler sebebiyle yüzde 0.04 düşürdü.

Felbeymayr, şöyle devam etti:

“ABD, 250 milyar dolar değerindeki Çin ürünleri üzerindeki var olan ek gümrük vergilerini yüzde 13’ten yüzde 25’e yükseltirse ve Çin de ABD ürünleri üzerindeki var olan ek gümrük vergilerine benzer bir artışla karşılık verirse, söz konusu durum Çin GSYH’sine 18 milyar euro, ABD ekonomisine ise yalnızca dört milyar euro zarar verecek.

“ABD ve Çin ürünlerine yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanan bir ticaret savaşında Çin ekonomisinin toplam zararı 30 milyar euroya, ABD’nin zararı ise dokuz milyar euroya yükselecektir. ABD imalat sektörü katma değeri, ticaret savaşı öncesi döneme göre bu durumda yüzde 0.56 artacakken, diğer sektörlerde görülecek olan katma değer düşüşü söz konusu etkiyi dengeleyecektir.”

Ifo analizi ayrıca, Çin’in yüksek miktardaki ikili dış ticaret açığı sebebiyle söz konusu ticaret savaşından ABD’den daha fazla etkilendiğini belirtti. Ifo 2017’deki verilere bakıldığında Çin’in ABD’den 130 milyar dolar, ABD’nin ise Çin’den 506 milyar dolar değerinde ithalat yaptığını ortaya koydu.

Ifo ayrıca, ABD-Çin ticaret savaşındaki var olan ek gümrük vergilerinin Almanya GSYH’sini 0.3 milyar euro, Avrupa Birliği GSYH’sini de 0.7 milyar euro arttırabileceğini öngörürken, tam teşekküllü bir ticaret savaşında ise Almanya ekonomisinin yarım milyar euro kazanabileceğini belirtti.