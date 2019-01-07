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Ekonomi

Ifo: Almanya'da Ücret Şeffaflığı Yasası etkili olmadı

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Ocak (DHA) – Almanya Ekonomik Araştırmalar Merkezi’nin (Ifo) Alman personel yöneticileri üzerinde yaptığı anket sonucunda, Almanya’da 1 Ocak 2018’de uygulamaya giren ve çalışanlara, iş arkadaşlarının ne kadar maaş aldığını öğren

07 Ocak 2019 19:22

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Ocak (DHA) – Almanya Ekonomik Araştırmalar Merkezi’nin (Ifo) Alman personel yöneticileri üzerinde yaptığı anket sonucunda, Almanya’da 1 Ocak 2018’de uygulamaya giren ve çalışanlara, iş arkadaşlarının ne kadar maaş aldığını öğrenme hakkı tanıyan Ücret Şeffaflığı Yasası’nın (Remuneration Transparency Act), ülke genelinde bir etkisi olmadığını açıkladı.
Ifo’nun Almanya merkezli insan kaynakları (İK) hizmet endüstrisi şirketi Randstad adına yaptığı ankette, söz konusu yasanın ülke genelinde benimsenmemesinin asıl nedeninin, çok az sayıda çalışanın yeni yasaya uygun olarak yöneticilerine talepte bulunması olduğu belirtildi. Almanya genelinde 2018 başlangıcından itibaren çalışanlar, iş yerinde benzer konumda olan kadın veya erkek iş arkadaşlarının maaşlarını öğrenme hakkına sahip olmuştu. Ifo, ankete katılan şirketlerde bugüne dek çalışanların yüzde 10’unun söz konusu haklarını kullandıklarını ve söz konusu kişilerin yalnızca yedisinden birinin maaşında değişiklik talep ettiğini vurguladı.
Ifo’ya göre, söz konusu yasanın çalışanlar arasında tartışmaya veya iş yerinde aşırı bürokrasiye sebep olabileceği öngörüsü gerçekleşmezken, Almanya genelinde İK yöneticilerinin yalnızca yüzde 4.0’ü söz konusu yasa sebebiyle tartışma çıktığını belirtti.

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