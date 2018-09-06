IFO: Almanya büyüme öngörüsü yüzde 1.9'a yükseltildi

Mahmut Can Emir / 6 Eylül (DHA) - Münih Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (IFO) Almanya ekonomisi için 2018 ve 2019 ekonomik büyüme öngörülerini yüzde 1.8’den yüzde 1.9’a çıkardı.

IFO’nun 2020 yılı için Almanya ekonomik büyüme öngörüsü de yüzde 1.7 olarak açıklandı.

IFO İş Döngüsü / Döngüleri Araştırmaları ve Öngörü bölümü Başkanı Timo Wollmershaeuser, “Yapılan yukarı yönlü revizyonun nedeni, Almanya Devlet İstatistik Ofisi’nden gelen yılın ilk altı ayını kapsayan güçlü veriler. Alman ekonomisi bu yıl gücünü özel tüketimden alıyor ve özel tüketimler de artan istihdam ve gelir düzeyindeki artışla destekleniyor” dedi.

Almanya’da bu yıl 44.9 milyon kişi olan çalışan sayısının 2019 yılında 45.4 milyon kişiye, 2020 yılında da 45.8 milyon kişiye ulaşacağı öngörülüyor.

Ülkenin işsiz sayısının ise 2019 yılında 2.3 milyon kişiden 2.2 milyon kişiye, 2020 yılında da 2.1 milyon kişiye gerileyeceği öngörülüyor.

İşsizlik yüzdesinin ise yüzde 5.2’den 2019 ve 2020 yılları için sırasıyla yüzde 4.9 ve yüzde 4.7’ye gerilemesi öngörülüyor.

Wollmershaeuser’a göre, finansman koşulları elverişli olmaya devam edecek ve yatırımı kolaylaştırmaya yönelik olacakken, birçok şirketin yüksek kapasite kullanım oranı, üretim kapasitelerini genişletmek için yatırım yapacaklarına işaret ediyor.

Almanya hükümetinin harcamalarının artması, 2019 yılında çalışanlar üzerindeki vergi yükünün azalacak olması ve Almanya’da yeni hükümetin ekonomiyi canlandıracak mali politikaları öngörülerin artırılmasında etken sebepler oldu.

Wollmershaeuser ayrıca, Almanya’nın ihracat sektörü, öngörülen süreç boyunca etkisini kaybedecek olsa da küresel olarak etkisini sürdüren olumlu ekonomik iklimden etkilenecek. Söz konusu öngörünün, ABD ve Avrupa Birliği arasındaki ticaret ateşkesinin oluşturulması ve etkili bir Brexit sürecine dayandırılacağını söyledi.

IFO öngörülerine göre;

- Almanya özel sektörünün 45.5 milyar euro, 2019 yılında 37.2 milyar euro 2020 yılında da 36 milyar euro fazla vermesi bekleniyor.

- Almanya’nın ihracatının 2018 yılında yüzde 3.3, 2019 yılında yüzde 4.5 ve 2020 yılında yüzde 4.2 büyümesi bekleniyor.

- Almanya’nın cari hesap fazlasının da 268.5 milyar eurodan 2019 yılında 277.5 milyar euroya, 2020 yılında da 288 milyar euroya ulaşması bekleniyor.