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Dünya

İflasın eşiğindeki Yunanistan’ın kaderi bugün belli olabilir

Euro Bölgesi Maliye Bakanları toplantısında bir çözüm üretilmesi beklenmiyor

18 Haziran 2015 14:19

Euro Bölgesi Maliye Bakanları bugün Lüksemburg'da yapacakları toplantıda Yunanistan'ın iki hafta içinde temerrüde düşüp bölgeden çıkmasını önlemek için nelerin yapılabileceğini tartışacak.

Ancak gerek Atina yönetimi gerekse de alacaklı ülkeler toplantıdan olumlu bir sonuç çıkmasını beklemiyor.

Euro Bölgesi Başkanı Jeroen Dijsselbloem da anlaşmaya varma ihtimallerinin çok az olduğunu söyledi.

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis'ten de benzer bir açıklama geldi. Varoufakis bununla birlikte, "Alacaklı ülkelerle anlaşmaya varmamamız, bizim için siyasi ve ahlaki bir görev" dedi.

Dün ilk kez ülkenin Euro Bölgesi'nden çıkışına dair bir açıklama yapan Yunanistan Merkez Bankası, anlaşma olmaması halinde "Euro'dan çıkış sürecinin acı verici" olacağı uyarısında bulunmuştu.

Merkez Bankası'nın açıklamasında, Ekim 2014-Nisan 2015 tarihleri arasında Yunanistan bankalarından çekilen mevduatın 30 milyar euroya ulaştığı, anlaşmaya varılamaması halinde bu rakamın daha da artabileceği hatırlatıldı.

 

1,5 milyar Euro gerek

 

Yunanistan'ın 30 Haziran'a kadar Uluslararası Para Fonu'na (IMF) 1,5 milyar Euro ödemesi gerekiyor.

Atina yönetimi ise bu ödemeyi ancak Avrupa Birliği (AB) ve IMF'nin kurtarma paketinin son dilimi olan 7,2 milyar Euro’yu alabilirse yapabileceğini söylüyor.

AB ve IMF ise yardım paketinin Atina'ya gönderilmesi için sert kemer sıkma önlemlerini şart koşuyor.

Atina'ya iletilen taleplerin başında, daha fazla ürünün KDV'ye tabi olması ile memur ve emekli maaşlarında indirim yapılması geliyor.

Yunanistan'da, SYRIZA'nın büyük ortağı olduğu koalisyon hükümeti ise seçmene "kemer sıkmaya son" sözü vererek iktidara geldiklerini vurguluyor ve maaş kesintilerine karşı çıkıyor.

Atina yönetimi, ülkede emeklilerin üçte ikisinin yoksulluk sınırının ya yakınında ya da altında olduğunu vurguluyor.

Son gelişmeler sonrası ise Atina Borsası'nda sert düşüş dün de sürmüş, yüzde 3,2'lik değer kaybı sonrası son dört seansta hisse senetleri son dört seansta yaklaşık yüzde 19 değer kaybetmişti.

 

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