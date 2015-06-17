Borç krizinin büyüdüğü Yunanistan'da Maliye Bakanı böyle görüntülendi

Yunanistan'ın borç krizinde açmaz büyüyor. Brüksel'de önceki gün gerçekleşen toplantıdan anlaşma çıkmazken, gözler 18 Haziran'daki Eurogroup toplantısına çevrildi. Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, bu hafta yapılacak Eurogroup'ta yeni reform önerilerinde bulunmayı planlamadığını belirtti. Yunanistan Maliye Bakanı'nın parlamentodaki çaresiz halleri fotoğraf ajanslarının dikkatinden de kaçmadı.

Kreditörlerin arka arkaya yaptığı çağrılara rağmen, Yunan hükümetinden yeni bir adım sinyali gelmiyor. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise, kreditörleri hedef alan sert açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Kreditörleri Yunanistan'ı son 5 yılda talan etmekle suçlayan Yunan Başbakan, karşı tarafın yeni bir plan sunması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, bu hafta yapılacak Eurogroup'ta yeni reform önerilerinde bulunmayı planlamadığını belirtti.

Alman Bild Gazetesi’ne konuşan Varoufakis, Euro Bölgesi maliye bakanları toplantısının daha önce tartışılmamış önerilerin ele alınabileceği doğru bir yer olmadığını kaydetti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin borç krizinde Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) "cezai sorumluluğu" olduğunu söyledi. BBC Türkçe'nin haberine göre, lideri olduğu Radikal Sol Koalisyon'un (SYRIZA) parlamento grubunda konuşan Tsipras, Yunanistan'ın Avrupalı alacaklılarından, IMF'nin politikalarını gözden geçirmelerini istedi.

Aleksis Çipras, "IMF'nin önerileri hakkında bizim değil, özellikle Avrupa'nın hüküm vermesinin vakti geldi" dedi. Tsipras ayrıca Yunanistan'ın alacaklılarını, ülkesini "küçük düşürmeye çalışmakla" suçladı. Yunanistan Başbakanı, kamu harcamalarını daha da azaltmaları yönündeki talebin arkasında siyasi nedenlerin olduğunu vurguladı.

Atina'nın borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak, Yunanistan ile IMF ve Avrupa Birliği (AB) arasında sürdürülen görüşmeler önceki gün anlaşmazlıkla sonuçlanmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan ile devam eden müzakerelere ilişkin, "Yunanistan'ı Euro bölgesinde tutumak için mümkün olan her şeyi yapmak istiyorum. Bu göreve kendimi adadım" dedi.