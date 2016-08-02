İflas erteleme neden yasaklandı?

Hükümet, önceki gün yayımlanan kanun hükmünde kararname (KHK) ile OHAL süresince iflas ertelemeyi yasakladı. Peki iflas erteleme neden yasaklandı?

Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre, kararın geri planında cemaatle bağlantılı şirketler bulunuyor. Başbakan Binali Yıldırım da konuyla ilgili, “İflas ertelemenin önemi şu, yani bunu da maalesef kullanıyorlardı, FETÖ’cüler. İflas erteme falan yapıp korumaya çalışıyorlar tokatladıkları şeyleri. Şimdi onun da önüne geçiyor bu düzenleme” dedi. Yıldırım’ın bahsettiği korumanın nasıl yapıldığı da netleşti.

Bazı şirket sahiplerinin, iflas ertelemede görevlendirilen kayyumlarla işbirliği yaparak, varlıkları nakde çevirdiği ya da düşük bedelle satış yaparak güvendikleri kişilerin üzerine geçirdikleri belirtildi.

Önceki gün yayımlanan son kararnameyle, iflas ertelemesi uygulaması, OHAL boyunca yasaklandı. Sermaye şirketleri ve kooperatifler, iflasın ertelenmesi talebinde bulunamayacak. Mahkemeler de bu yöndeki talepleri reddedecek. Hükümetin izlemeye aldığı bazı şirketlerin, örgüte finansman sağladığı iddiaları araştırılırken, bu şirketlerin sahte iflas erteleme taleplerine karşı da önlem alındı.

Mal kaçırıyorlar

Cemaatle bağlantılı şirketlerin, mal varlıklarını korumak için iflas erteleme talebinde bulunduğu, bu kapsamda atanan kayyumlarla işbirliği yaptığı yönünde iddialar gündeme geldi. Kayyumların, şirket lehine karar aldığı ya da yönetim kuruluna bu yönde yetki verdiği belirtiliyor. Bu kapsamda, şirkete ait mallar ya nakde çevriliyor ya da düşük bedeller ile 'güvenilir' kişilere satış yapılıyor. Cemaatle bağlantılı şirketlerin, cemaate yakın hâkimler üzerinden iflas-erteleme kararı alma ihtimaline karşı KHK ile önlem alındığı kaydedildi.