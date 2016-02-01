İflas eden patron tüm makineleri alıp kaçtı

Kastamonu'da fason dikimi yapan tekstil firmasında çalışan 120 tekstil işçisi, taşeron firma patronunun iflas etmesi üzerine işsiz kaldı. Tekstil firması, gece yarısı fabrikadaki bütün makineleri kamyonlara yükleyerek kaçtı.

Sabah saatlerinde fabrikaya çalışmak için gelen işçiler, boş bina karşısında şaşkına döndü. 3 aylık alacaklarının yanı sıra üç yıllık tazminatlarının ve mesailerinin bulunduğunu belirten işçiler, tekstil firmasının sahiplerinden haklarını istediler.

İğdir köyünde bulunan tekstil firmasının üç yıldır faaliyette bulunduğunu ve tüm haklarının makinelerle birlikte gittiğini belirten işçiler, "Makinelerin alındığı gece, saat 12'ye kadar mesaideydik. Mesai bittikten sonra kamyonlara üretimini yaptığımız ürünleri yükledik, ondan sonra evlere gittik. Tekrar sabah geldiğimizde fabrikadaki bütün makinelerin gittiğini gördük ve büyük şaşkınlık içerisindeyiz" dediler.

"Çalıştıklarımızın hakkını istiyoruz"

Şu anda tekstil firmasında üç aylık maaşlarının bulunduğunu ifade eden işçiler, "Bir de üç yıllık tazminatlarımız bulunuyor. Ayrıca mesailerimiz de henüz ödenmedi. Böyle çekip gidemezler, bizler çalıştıklarımızın hakkını istiyoruz. Bizlere hakkımızı versinler, ondan sonra nereye giderlerse gitsinler. Bu kadar insanın parasını yemeye hakları yok. Hiç mi helal lokma diye bir şey bilmiyorlar, hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız" şeklinde konuştular.

Üç aylık maaşlarının ödenmediğini belirten işçiler, "Ödenmeyen maaşlarımızı almak istiyoruz. Herkes burada mağdur oldu. Fabrika köyümüzde üç yıldır faaliyette bulunuyor. Ama son 2-3 aydır maaşlarımız aksamaya başladı. Son olarak da Aralık ve Ocak ayının maaşlarını alamadık. Bize vereceklerini vaat ettiler ama maaşlar ödenmeden makineleri de alıp kaçmışlar. İnsanların haklarını ödesinler" diye konuştular.

Hiç tahmin etmediklerini ve şu anda büyük şok yaşadıklarını söyleyen işçiler, "Bizlere hep aile kavramından bahsederlerdi. Bizlere çok güzel aile dersi verdiler diyebiliriz. En son Kasım ayının maaşını aldık, onu da parça parça ödediler. Şu anda iki aylık maaşlarımız içeride bulunuyor" ifadelerini kullandılar.

"İnsanlarımızı mağdur edenleri kınıyoruz"

Firmanın İğdir köyünde yaklaşık üç yıldır faaliyette bulunduğunu söyleyen İğdir Köyü Muhtarı Ayhan Ata, şöyle konuştu: "Bizden devamlı işçi bulmak için yardım istediler. Bizler de yardımcı olduk. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için, işsiz kalmamaları için, evlerine bir lokma yiyecek götürebilmeleri için, çocuklarına bakabilmeleri için her türlü elimizden gelen yardım ve desteği verdik. Ama bizim yaptığımız iyiliklere karşılık olarak onlar bize kalleşlik yaptı. Burada halkımızı mağdur ettiler. Tekstil firmasının sahipleri, makineleri de alıp giderek insanlarımıza çok büyük yanlış yapmışlardır. Bizim halkımız duyarlı bir insan, bunu bizlere açık bir şekilde söyleyebilirdi. Ama kaçarak kayıplara karışmalarını ayıplıyor ve kınıyoruz. Er ya da geç bir zamanda vatandaşlarımızın haklarını vermelerini talep ediyoruz. Öyle gümrükten mal kaçırır gibi gece yarısına kadar insanları çalıştırıp kandırmışlardır. Bunu planlayarak akabinde gece saat 01.30'a kadar makinelerini kamyonlara yükleyerek kaçmışlardır. Ayrıca yaptıkları üretimleri de kamyonlara yükleyip kaçırmışlardır. Bu vatandaşlara yazıklar olsun diyoruz. İnsanlarımızı bu duruma getirdikleri için kınıyorum. Bu insanların şu anda su borcu, elektrik borcu, kömür borcu, market borçları gibi borçları bulunuyor. Şimdi bu kadar insan ne yapacak. Bu insanlarımızın mağduriyetlerini gidermek için değerli büyüklerimizden de yardımlarını bekliyoruz."

Gün boyu tekstil firmasının önünde bekleyişlerini sürdüren işçiler, ayrıca fabrikada kendilerine ait özlük haklarını içerin dosyaları ve bazı mobilya eşyalarını aldılar. İşçiler, haklarını alana kadar mücadele edeceklerini ve her türlü hukuki yola başvuracaklarını belirttiler. Ayrıca fabrika önünde olası bir duruma karşı jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.