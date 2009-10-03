İflas eden iş adamından akılalmaz plan

İflas eden işadamı İlhan Y., sigorta şirketlerinden 4 milyon TL almak için şeytani bir plan hazırladı.Amele pazarına gidip, kendisine benzettiği işçi Beşir Acar ile anlaştı, onu bir villaya götürüp yaktı. Cesedin başına da kendi kimliğini bırakan zanlı, daha önce elinden kaçırdığı bir başka işçinin ihbarıyla yakalandı.



İstanbul'da iflas eden işadamı, benzerine korku filmlerinde rastlanabilecek bir cinayete imza attı. Gıda toptancısı İlhan Y. (30), 4 ayrı şirketten 4 milyon TL'lik hayat sigortası yaptırdı. Ailesinin para alması için amele pazarına gidip, kendisine benzeyen 5 çocuk babası işçi Beşir Acar'la, bir günlük iş için anlaştı. Acar'ı, Şile'de kiraladığı villaya götürdü, boğup yaktı. Ölen kişinin, kendisi olduğunun sanılması için de cesedin yanına kendi kimliğini bıraktı. Bu vahşet, İlhan Y.'nin, Acar'dan önce anlaşıp elinden kaçırdığı bir diğer işçi Mehmet Dündar'ın ihbarıyla ortaya çıktı.



Otomobil arızalandı, kurtuldu



Kan donduran olaylar zinciri Ramazan ayının ilk günlerinde, İlhan Y.'nin, işçi bulmak için Ümraniye'deki amele pazarına gelmesiyle başladı. Cinayetle sonlanacak süreç şöyle işledi: İlhan Y., işçiler arasından kendisine benzeyen Mehmet Dündar'ı seçti, bir haftalık iş teklif etti. İlhan Y. ile aracına aldığı Dündar Şile'ye gitmek için yola çıktı. Zanlı, kiralık işçiye bahçedeki elektrik direklerini monte edeceğini söyledi.



İlhan Y., yolda şantiyeye giriş için kart alacağı bahanesiyle, Dündar'ın nüfus cüzdanını aldı. Özel hayatı ile ilgili sorular sordu, evli olup olmadığını öğrendi. İlhan Y., Şile'ye varınca Dündar'ı bir pansiyona götürdü. İkili bir gece burada kaldı, ertesi gün yeniden yola çıktı. Ancak, Dündar'ın şansı yaver gitti. İlhan Y.'nin kullandığı otomobil yolda arıza yaptı. 2 günlük gezintiye karşın işe başlamaması ve yevmiye de alamaması nedeniyle şüphelenen Dündar, kimliği isteyip Şile'den ayrıldı, otostopla Ümraniye'ye döndü.



Kurbanını elinden kaçıran İlhan Y. genç işçiye birkaç kez telefon etti, ancak 'sana güvenmiyorum' yanıtı aldı. Yine de planından vazgeçmedi. Geçen pazartesi günü bir kez daha Ümraniye'deki amele pazarına geldi. Bu kez hedefi yine kendisine benzeyen Beşir Acar oldu. Acar'la, bahçe işinde çalışması için anlaştı, onu da otomobiline aldı.



'Kardeşin namaz kılıyor'



Acar'dan bir daha haber alınamadı. Eve gelmemesi üzerine kardeşini arayan ağabeyi Ramazan Acar'ın telefonuna İlhan Y. baktı, Acar'ın 'namaz kıldığını' söyledi. Aradan 2 saat geçti, ancak telefon gelmedi. Bir kez daha numarayı tuşlayan ağabey, telefonun kapatıldığını anlayınca polise başvurdu. Ertesi gün, kardeşinin akıbetini öğrenmek için Ümraniye'deki amele pazarına gitti. Olanları duyan Mehmet Dündar ise, Acar'ın İlhan Y. tarafından götürüldüğünü söyledi. Başından geçenleri anlattı, kendisinin para vermediği için İlhan Y.'ye güvenmediğini hatta diğer işçileri uyardığını belirtti. Dündar, İlhan Y.'nin telefonunu ve aracının plakasını verdi.



Telefona 'katil' çıktı



Telefonla İlhan Y.'ye ulaşan ağabey, 'Beşir'i işi bitince Ümraniye'ye bıraktım, Antalya'ya geldim' yanıtını aldı. Ramazan Acar, bir kez daha Emniyet'e başvurdu, polisin telefonda İlhan Y.'ye ulaşmasını sağladı. Yakalanacağını anlayan zanlı, telefonunu kapattı ve sırra kadem bastı. Cep telefonu sinyalini takip eden polis, İlhan Y.'nin son olarak Antalya'da değil, Dudullu'da olduğunu tespit etti. Zanlının, Şile'de 15 gün önce 9 aylığına villa kiraladığı tespit edildi. Villayı basan ekipler, tamamen yanmış bir ceset ve odada İlhan Y.'ye ait nüfus cüzdanı buldu. Polis, önce ölen kişinin İlhan Y. olduğunu düşündü. Ancak ceset, Acar'a da ait olabileceği ihtimali ile Adli Tıp'a gönderildi. Vahşet İlhan Y.'nin ailesine cinayeti anlatmasıyla ortaya çıktı.



Ailesi teslim etti



Polİsİn peşine düştüğünü anlayan zanlı, yaptığı planı ve cinayeti ailesine anlattı, sigortadan para alabileceklerini söyledi. Bunun üzerine ailesi, İlhan Y.'yi Örnek Mahallesi Polis Merkezi'ne teslim etti. Sorgusunda ise korkunç senaryo ortaya çıktı. Şişli Adliyesi'ne çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



'Beni Allah kurtardı'



İlhan Y.'nin elinden şans eseri kurtulan Mehmet Dündar önceki gün adliyeye gelerek olası katili ile yüzleşti. Şoka giren Dündar, adliye bahçesinde sinir krizi geçirdi. Beşir Acar ile yakın köylü olan Dündar, 'Beni Allah korudu. O gün araba arıza yapmazsa ölen büyük ihtimalle ben olacaktım. Arabanın arızasına bakıp bir kısmını tamir etmiştim. Allah'tan büyük arızaymış. Bayramdan sonra düğünüm var. 6 yıldır İstanbul'a çalışmaya geliyorum. Her sene başıma kötü bir olay geldi. Ameliyat oldum, kafama taş düştü ama böyle bir vahşet görmedim' diye konuştu.



Kardeşimi belindeki kuşaktan tanıdık



Acı haberle sarsılan ağabey Ramazan Acar, 'Kardeşim inşaatta çalıştığı için beline kalın bir kuşak bağlardı. Cesedin üzerindeki, bir kısmı sağlam kalmış kuşaktan Beşir'i teşhis edebildik. Kesin teşhis için DNA testi yapılacak. Kardeşimi tanınmayacak hale getirmiş. İlk bilgilere göre önce boğmuş ardından yatakta yakmış. Yanına da kendisinin öldüğünün düşünülmesi için kimliğini bırakmış. Kardeşim 5 çocuk babasıydı. Günde 40 lira kazanabilmek için gurbete gelmişti. Bu cani 4 şirketten 4 milyon TL almayı planlamış' dedi.