İflas eden efsane tenisçi Boris Becker kupalarını satışa çıkardı

Geçen yıl iflas eden dünyaca ünlü eski Alman tenisçi Boris Becker, kupalarını Londra'da açık artırmaya çıkardı.

17 yaşında Wimbledon'ı kazanarak turnuvanın tarihine en genç şampiyon olarak geçen ve kariyerinde altı grand-slam şampiyonluğu bulunan efsane tenisçinin iflasında ayrıldığı eş ve sevgililerine ödediği milyonlarca dolarlık tazminatlarla Nijerya'da yaptığı yatırımların yol açtığı belirtiliyor.

Londra'daki Wyles Hardy and Co adlı müzayede salonunda satışa çıkarılan 81 parça eşya arasında bazı mini ve kopya kupalarla Becker'in madalyaları, raketi, ayakkabıları ve forması da var.

28 Haziran'a kadar sürecek müzayededeki en değerli parçalardan biri, 8 bin sterlin rezervle satışa sunulan, orijinalinin dörtte üçü büyüklüğündeki Renshaw kupasının kopyası. Becker'ın bir çift ayakkabısı da 500 sterlin başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

Geçen yıl Londra merkezli Arbuthnot Latham & Co bankasının 3.1 milyon sterlin alacağı için açtığı davada mahkeme Becker'in iflasına karar vermişti.

Daha sonra eski ortaklarından Hans Dieter Cleven da 30 milyon sterlinlik alacağı için Becker'e dava açtı.

Becker ve ikinci eşi Lilly Kerssenberg Mayıs'ta ayrılmaya karar verdiklerini açıklamıştı.

Boris Becker, 2000'de sonlanan ilk evliliğinde eski eşine 10 milyon sterlin ödedi.

Ünlü tenisçinin, 2001'de Londra'daki Nobu restoranda kendisinden hamile kalan bir Rus modele de milyonlarca sterlin ödediği açıklanmıştı.

Alman basınına göre, Becker'ın iflasında Nijerya'da petrol sektörüne yaptığı yatırımlar da önemli rol oynadı.

Spiegel dergisi, Becker'in bu ülkeye 7.6 milyon sterlinlik yatırım yaptığını yazmıştı.